Como a imprensa internacional noticiou indicações de O Agente Secreto ao Oscar: 'Ano excepcional para latino-americanos'

Reprodução Los Angeles Times destacou que Wagner Moura 'faz história' As indicações de O Agente Secreto ao Oscar 2026 nesta quinta-feira (22/1) foram destaques na imprensa internacional e especializada, principalmente a inédita indicação de Wagner Moura como melhor ator e o desempenho do filme brasileiro nas categorias centrais. A revista Variety ressaltou o momento do ator no circuito internacional de prêmios. "O desempenho de Moura no circuito de premiações da crítica tem sido notável nesta temporada", escreveu a publicação.

Para a revista, a indicação Moura ocorre em um contexto mais amplo de valorização do cinema internacional: "um ano excepcional para cineastas e artistas latino-americanos", diz o veículo.

O Los Angeles Times destacou que Wagner Moura "faz história" ao ser o terceiro brasileiro indicado a um Oscar de atuação, ao lado de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. A publicação observou que, caso vença a estatueta em 15 de março, ele será "o primeiro brasileiro a ganhar um Oscar em uma categoria de atuação". A dimensão histórica da indicação de Wagner Moura também foi abordada pelo espanhol El País, que conectou o momento do ator ao reconhecimento recente de artistas brasileiros.

"Wagner Moura segue os passos de sua compatriota Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro em 2025 por Ainda Estou Aqui", escreveu o jornal, ao situar o brasileiro numa sequência de premiações internacionais. O The Hollywood Reporter apontou O Agente Secreto como um dos favoritos ao prêmio de melhor filme internacional e destacou o peso histórico de uma eventual nova vitória brasileira. "Caso o filme leve para casa o Oscar de melhor filme internacional em 2026, será a primeira vez em quase 40 anos que um país conquista vitórias consecutivas", afirmou a revista.

A publicação acrescentou que "o reconhecimento global de ambos os filmes demonstra a força do cinema brasileiro, dinâmico e diversificado, que recentemente saiu de um período de repressão artística". Já o Deadline, site de notícias com foco na indústria do entretenimento, colocou o longa de Kleber Mendonça Filho entre os principais destaques internacionais da edição. "Os títulos internacionais não apenas estiveram presentes, como dominaram as categorias nesta manhã", escreveu o site, citando o filme ao lado do norueguês Valor Sentimental como as produções que lideraram as indicações fora de Hollywood.

O veículo também ressaltou o feito de Wagner Moura: "Wagner Moura se tornou o primeiro ator brasileiro a receber uma indicação ao Oscar de melhor ator", observando ainda que 2026 estabeleceu um recorde de quatro atuações em idiomas não ingleses indicadas ao prêmio. O Deadline também chamou atenção para a presença do filme brasileiro nas categorias principais. Segundo o site, O Agente Secreto e Valor Sentimental são "o 12º e o 13º filmes em língua não inglesa a serem indicados, no mesmo ano, tanto a melhor filme internacional quanto a melhor filme", um grupo que inclui apenas um vencedor duplo até hoje, Parasita. A nova categoria de melhor elenco também entrou na cobertura especializada. O site Gold Derby afirmou que "finalmente, o Oscar está celebrando o trabalho essencial dos diretores de elenco" e citou O Agente Secreto como um dos exemplos mais claros dessa mudança.