Globo negocia retorno de Ana Paula Arósio em 'Avenida Brasil 2'

Ana Paula Arósio reaparece na Globo após 15 anos longe da TV / Crédito: Instagram / Ana Parisi

A Globo intensifica os movimentos para transformar “Avenida Brasil 2” em um de seus projetos mais ambiciosos da próxima década e tem um nome específico no centro dessa estratégia: Ana Paula Arósio. Segundo informações do jornalista Daniel César, do site NaTelinha, a emissora avançou nas negociações para trazer a atriz de volta às novelas, apostando em um retorno de forte impacto simbólico e artístico.

Leia Também | 'Emily em Paris' é renovada para sexta temporada, anuncia Netflix A ideia é que Ana Paula assuma um papel de grande relevância na continuação da trama criada por João Emanuel Carneiro, possivelmente como a principal antagonista da história. O personagem deve rivalizar diretamente com Carminha, vivida por Adriana Esteves, que, desta vez, tende a ganhar contornos mais ambíguos, como uma anti-heroína em processo de redenção, dando continuidade ao arco iniciado no final da novela exibida em 2012. Para garantir a força dramática do projeto, a Globo recontratou Ricardo Waddington, diretor responsável pelo sucesso da primeira versão de "Avenida Brasil".

Ele já teria iniciado conversas diretas com Ana Paula Arósio, consideradas positivas nos bastidores. A emissora também sinalizou apoio às negociações, mesmo ciente de que o retorno da atriz depende de condições específicas, sobretudo relacionadas ao formato e à carga de trabalho.

Afastamento das telinhas:

Longe das novelas desde “Ciranda de Pedra” (2008), Ana Paula construiu, nos últimos anos, uma vida discreta fora do Brasil. Desde 2015, ela vive na zona rural de Swindon, na Inglaterra, ao lado do marido, o arquiteto e cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro, dedicada a uma rotina ligada à natureza, com criação de cavalos e cultivo agrícola. Suas aparições públicas foram raras e pontuais, como em campanhas publicitárias esporádicas.