Globo negocia retorno de Ana Paula Arósio em 'Avenida Brasil 2'Atriz é cotada para papel central na continuação da novela, prevista para 2027, com direção de Ricardo Waddington
A Globo intensifica os movimentos para transformar “Avenida Brasil 2” em um de seus projetos mais ambiciosos da próxima década e tem um nome específico no centro dessa estratégia: Ana Paula Arósio.
Segundo informações do jornalista Daniel César, do site NaTelinha, a emissora avançou nas negociações para trazer a atriz de volta às novelas, apostando em um retorno de forte impacto simbólico e artístico.
A ideia é que Ana Paula assuma um papel de grande relevância na continuação da trama criada por João Emanuel Carneiro, possivelmente como a principal antagonista da história.
O personagem deve rivalizar diretamente com Carminha, vivida por Adriana Esteves, que, desta vez, tende a ganhar contornos mais ambíguos, como uma anti-heroína em processo de redenção, dando continuidade ao arco iniciado no final da novela exibida em 2012.
Para garantir a força dramática do projeto, a Globo recontratou Ricardo Waddington, diretor responsável pelo sucesso da primeira versão de "Avenida Brasil".
Ele já teria iniciado conversas diretas com Ana Paula Arósio, consideradas positivas nos bastidores. A emissora também sinalizou apoio às negociações, mesmo ciente de que o retorno da atriz depende de condições específicas, sobretudo relacionadas ao formato e à carga de trabalho.
Afastamento das telinhas:
Longe das novelas desde “Ciranda de Pedra” (2008), Ana Paula construiu, nos últimos anos, uma vida discreta fora do Brasil. Desde 2015, ela vive na zona rural de Swindon, na Inglaterra, ao lado do marido, o arquiteto e cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro, dedicada a uma rotina ligada à natureza, com criação de cavalos e cultivo agrícola.
Suas aparições públicas foram raras e pontuais, como em campanhas publicitárias esporádicas.
O afastamento da televisão esteve ligado a uma combinação de decisões pessoais e desgaste com a rotina intensa da teledramaturgia, além de episódios marcantes em sua vida privada.
Ainda assim, a atriz nunca descartou completamente um retorno, desde que o projeto oferecesse liberdade criativa e não implicasse uma maratona de gravações tradicional.
Prevista para estrear em 2027, "Avenida Brasil 2" deve ocupar o horário nobre da Globo após o fim de “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco e Cláudia Souto, que sucederá “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.
A continuação não deve contar com grande parte do elenco original, reforçando a aposta em novos conflitos e personagens, com Ana Paula Arósio no centro das expectativas de um dos retornos mais aguardados da TV brasileira.