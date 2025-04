De Nazaré a Carminha: vilãs da TV Globo se encontram no especial de 60 anos da emissora

TV Globo celebra 60 anos com vilãs icônicas em show. Entre as antagonistas que marcaram gerações estão Carminha e Nazaré

Entre as antagonistas que marcaram gerações estão Carminha , vivida por Adriana Esteves, Nazaré Tedesco, interpretada por Renata Sorrah, Raquel , personagem de Glória Pires, e Cristina , interpretada por Flávia Alessandra.

O especial de 60 anos da TV Globo vai ao ar nesta segunda-feira, 28, e promete surpreender o público com um encontro histórico entre algumas das vilãs mais memoráveis das novelas da emissora.

A diretora artística do "Show 60 anos", Antonia Prado, destaca que essas vilãs são peças fundamentais para celebrar a trajetória da televisão brasileira.

“Como elas mesmas costumam dizer: 'são as personagens que fazem a história girar'. Criamos uma cena divertida em que elas se enfrentam, duelando para decidir quem é a maior de todas, seguida por um número musical no palco. Sem dúvida, esse é um dos nossos momentos mais especiais do show!”, revela Antonia em entrevista ao Gshow.

Nazaré, Carminha e outras vilãs marcam o especial de 60 anos da TV Globo

Quem não lembra de Nazaré Tedesco, com sua autoestima inabalável e aquele humor único? Para Renata Sorrah, interpretar a vilã foi uma experiência deliciosa, ainda mais quando se sabe que uma geração inteira se lembra dela.

“São tantos anos de carreira, tanto no teatro quanto na televisão, e agora jovens me reconhecem porque a novela foi reprisada e chegam até mim. É maravilhoso! A Nazaré é uma vilã com humor, e o que eu achava delicioso nela era justamente isso: tudo dava errado, mas ela se achava o máximo, maravilhosa, gostosa e incrível, mesmo assim”, conta Renata em entrevista ao Gshow.