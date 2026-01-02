'Avenida Brasil 2' ganha sinal verde da Globo e estreia em 2027

'Avenida Brasil 2' ganha sinal verde da Globo e estreia em 2027Globo aposta na continuação da novela para impulsionar a faixa das nove e traz Carminha de volta ao centro da trama
A Globo decidiu apostar em um de seus maiores fenômenos de audiência para fortalecer o horário nobre.
A emissora deu sinal verde para a produção de “Avenida Brasil 2”, continuação direta da novela exibida em 2012, que já entrou em fase de pré-produção e tem estreia prevista para janeiro de 2027.
Leia Também | 'Stranger Things': entenda o que acontece no fim da série
O projeto recebeu aval definitivo pouco antes do fim de 2025, após o autor João Emanuel Carneiro apresentar a versão final do argumento, ajustada conforme solicitações da direção de dramaturgia da emissora.
Considerada estratégica para a faixa das nove, a sequência marca o retorno do autor a um de seus trabalhos mais emblemáticos.
Retornos em 'Avenida Brasil 2'
Adriana Esteves confirmou presença e voltará a interpretar Carminha, personagem que se tornou uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira. Na nova trama, a antagonista terá narrativa que combina redenção e vingança.
Débora Falabella, que viveu Nina na versão original, deve fazer apenas participações especiais, sem permanecer ao longo de toda a história.
Outro destaque da continuação será Agatha, filha de Carminha, que era criança na novela de 2012 e agora assume papel de maior relevância na condução da narrativa.
A história volta a se passar no bairro do Divino, mas com uma configuração bastante renovada:
A proposta da Globo prevê uma ampla reformulação do elenco. Mais da metade dos atores da primeira versão não deve integrar o novo projeto, seja pela exclusão de núcleos antigos ou pela introdução de personagens inéditos.
Ficam fora, por exemplo, os núcleos de Cadinho (Alexandre Borges) e Suellen (Isis Valverde), além de Tessália, personagem que marcou a trajetória de Débora Nascimento.
Se o cronograma for mantido, “Avenida Brasil 2” estreia em 25 de janeiro de 2027, com direção de Ricardo Waddington, responsável também pela condução da novela original e contratado especialmente para a nova empreitada de João Emanuel Carneiro.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente