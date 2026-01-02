'Avenida Brasil 2' ganha sinal verde da Globo e estreia em 2027

Débora Falabella é Nina, em 'Avenida Brasil'. / Crédito: Reprodução / TV Globo / Estevam Avelar

A Globo decidiu apostar em um de seus maiores fenômenos de audiência para fortalecer o horário nobre. A emissora deu sinal verde para a produção de “Avenida Brasil 2”, continuação direta da novela exibida em 2012, que já entrou em fase de pré-produção e tem estreia prevista para janeiro de 2027.

O projeto recebeu aval definitivo pouco antes do fim de 2025, após o autor João Emanuel Carneiro apresentar a versão final do argumento, ajustada conforme solicitações da direção de dramaturgia da emissora. Considerada estratégica para a faixa das nove, a sequência marca o retorno do autor a um de seus trabalhos mais emblemáticos. Retornos em 'Avenida Brasil 2' Adriana Esteves confirmou presença e voltará a interpretar Carminha, personagem que se tornou uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira. Na nova trama, a antagonista terá narrativa que combina redenção e vingança.