'Emily em Paris' é renovada para sexta temporada, anuncia Netflix

Uma das principais séries da Netflix, "Emily em Paris" foi renovada para a sexta temporada; na foto, cena de episódio da quinta temporada / Crédito: Netflix/Divulgação

A Netflix confirmou oficialmente a renovação de “Emily em Paris” para sua sexta temporada. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da plataforma de streaming. A série é uma das obras mais populares do catálogo da Netflix desde 2020, quando estreou. “Lar doce lar! Emily em Paris está renovada para a 6ª temporada!”, disse a legenda da publicação. No vídeo, a atriz Lily Collins, que dá vida a Emily, sopra uma vela no formato do número 6 inserida em um croissant. Ao fundo, é possível observar a Torre Eiffel, símbolo da capital francesa.

Lar doce lar! Emily em Paris está renovada para a 6ª temporada! pic.twitter.com/WYGliiSKRB — lısɐɹᙠ xᴉlɟʇǝN (@NetflixBrasil) January 5, 2026 Ainda não há previsão da data de estreia da nova temporada. A quinta temporada foi lançada recentemente, em 18 de dezembro de 2025, e conta com dez episódios. Emily em Paris: sobre o que fala a série? Lançada em outubro de 2020, “Emily em Paris” conta a história de uma jovem e ambiciosa executiva de marketing de Chicago. Ela consegue o emprego dos sonhos em Paris, na França. Com seu novo estilo de vida cheio de aventuras e desafios, ela precisa equilibrar o trabalho, as novas amizades e o amor.

Na quinta temporada, Emily está à frente da Agence Grateau, em Roma. Ela enfrenta desafios profissionais e românticos enquanto se adapta à vida em uma nova cidade. Entretanto, quando uma ideia de trabalho não sai como esperado, as consequências a levam a desilusões amorosas e obstáculos na carreira. Em busca de equilíbrio, ela se entrega ao estilo de vida francês, até que um grande segredo coloca em risco uma de suas relações mais próximas. Ao encarar os conflitos, a protagonista vê conexões mais profundas e nova disposição para abraçar o inesperado.