‘Três Graças’: casal lésbico da novela viraliza no Exterior

Casal interpretados pelas atrizes Gabriela Medvedovski e Alanis Guillen tem ganhado "edits" nas redes sociais do Brasil e do exterior / Crédito: Globo/Divulgação

A novela global “Três Graças” tem ganhado atenção nas redes sociais, desta vez, no entanto, o destaque é para o casal formado por Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen). As cenas de romance entre as duas foram até traduzidas para outros idiomas devido à repercussão internacional. O primeiro momento viral do casal “loquinha” (nome do ship do casal) foi o “gay panic” da policial Juquinha ao ver Lorena pela primeira vez, quando ela entra na casa de Maggye (Mell Muzzillo) para a “noite das meninas”. A cena foi ao ar no sábado, 29 de novembro.

Queria saber quem dirigiu essa cena pq se foi o Herzog ou o Emer eles simplesmente tem nas mãos os dois casais da década (e que são lgbts) #tresgraças pic.twitter.com/9wZcqV3YlD — Thazy, a nômade (@thaiszymor) December 2, 2025 'Três Graças': construção do romance LGBT Os episódios consecutivos mostraram ainda Juquinha dando carona para Lorena e as duas flertando pela primeira vez. Depois, a policial mandou uma caixa de chocolates veganos para a jovem, que “morreu de paixão” em cada mordida do doce. O romance tem se construído gradualmente e cada cena que já foi ao ar ganhou espaço nos edits (vídeos editados com melhores momentos) dos fãs de “loquinha”. As duas ainda não se beijaram, mas já tem até perfil de torcida do casal em diferentes redes sociais.

edit loquinha três graças lorena e juquinha fancam pic.twitter.com/Sv0iKG52B1 — (@archivealanis) November 30, 2025 'Três Graças': alcance internacional O sucesso da louquinha alcançou até contas internacionais no TilTok e X (antigo Twitter), que perguntam por onde assistir à novela, criam teorias e “shippam” as duas. "Estou presa na Tailândia, mas por que o Brasil está tentando chamar minha atenção agora? Quem são essas garotas? A química delas está quimicando???", comentou internauta.