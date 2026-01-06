Jayne Trcka: o que se sabe sobre a morte da atriz e fisiculturista

Jayne Trcka: o que se sabe sobre a morte da atriz e fisiculturistaA atriz e fisiculturista Jayne Trcka, conhecida por interpretar a Senhorita Mann no filme "Todo Mundo em Pânico", morreu aos 62 anos. O corpo foi encontrado
Jayne Trcka, atriz e fisiculturista conhecida por interpretar a Senhorita Mann no filme "Todo Mundo em Pânico", morreu aos 62 anos.
A notícia de morte foi confirmada pelo filho da artista ao site norte-americano TMZ. Ele informou que a atriz morreu no último dia 12 de dezembro, em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos.
A causa da morte não foi divulgada. Ele afirmou ainda não ter conhecimento de nenhuma condição médica ou doença que pudesse explicar o óbito.
O veículo de notícia também afirmou que uma amiga de Jayne tentou entrar em contato várias vezes nos dias anteriores à descoberta do corpo, mas não obteve resposta.
Devido a falta de retorno a amiga foi até a casa da atriz para verificar como ela estava e a encontrou inconsciente na cozinha.
Imediatamente a mulher acionou o número de emergência 911, os paramédicos chegaram ao local e constataram a morte.
Um porta-voz do instituto médico-legal de San Diego informou ao jornal norte-americano The Sun que foi identificado "um trauma" no corpo da atriz.
Carreira
Jayne Trcka ganhou destaque ao participar de competições de fisiculturismo nas décadas de 1980 e 1990. Na época, ela chegou a conquistar alguns títulos.
Alguns anos depois, Jayne passou a se dedicar à atuação. Um dos papeis de maior destaque foi como a Senhorita Mann em "Todo Mundo em Pânico", longa que teve estreia no cinema.
Já na televisão, ela participou da série "The Drew Carey Show" e do programa "Whose Line Is It Anyway?".