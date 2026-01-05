Confira a programação musical do Dragão do Mar de janeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Cátia de França e Foto em Grupo, confira programação musical do Dragão em janeiro

Tipo Notícia

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura preparou uma programação musical especial para as férias de janeiro, reunindo shows que atravessam diferentes gerações, territórios e linguagens da música brasileira.

Ao longo do mês, o público poderá conferir apresentações gratuitas e pagas, com destaque para encontros inéditos, artistas consagrados e espetáculos que dialogam com memória, identidade e experimentação sonora.

Leia Também | Carnaval 2026: Fortaleza terá 25 polos e programação está definida

Entre os destaques da agenda estão o show do projeto “Foto em Grupo”, formado por integrantes das bandas Anavitória, Lagum e Daparte; o espetáculo “No Rastro de Catarina”, de Cátia de França, que apresenta o álbum indicado ao Grammy Latino ao lado de clássicos de sua carreira; e “Nordeste Ficção”, de Juliana Linhares, trabalho que transforma o imaginário nordestino em narrativa musical e cênica.

A programação também contempla ações gratuitas, como a abertura com a DJ Ada Porã, além de apresentações que resgatam canções pouco difundidas da música popular brasileira, encontros entre diferentes expressões artísticas e projetos dedicados à valorização de ritmos amazônicos e nordestinos. 

Programação musical – janeiro no Dragão do Mar

Quinta-feira, 8 de janeiro

  • 18 horas: DJ Ada Porã – Projeto Sudamérica
  • Onde: Arena Dragão do Mar
  • Gratuito

Sexta-feira, 16 de janeiro

  • 19 horas: Coral Prelúdio e Solistas – Em Busca das Canções Perdidas
  • Onde: Teatro Dragão do Mar
  • Quanto: R$ 20 (meia) , R$ 40 (inteira)

Sábado, 17 de janeiro

  • 20 horas: Maria Gigi Tubiba e Cátia de França, como show "No Rastro de Catarina"
  • Onde: Teatro Dragão do Mar
  • Quanto: R$ 15 (meia), R$ 20 + 1kg de alimento (social) , R$ 30 (inteira)

Sexta-feira, 23 de janeiro

  • 19h30min: Zé de Guerrilla e Nego Gallo
  • Onde: Anfiteatro
  • Quanto: R$ 15 (meia) , R$ 20 (social) , R$ 30 (inteira)

Sábado, 24 de janeiro

  • 20 horas: Juliana Linhares, com "Nordeste Ficção", e Letícia Muniz, com "Um corpo cheio de som"
  • Onde: Anfiteatro
  • Quanto: R$ 25 (meia) , R$ 35 (social), R$ 50 (inteira)

Quinta-feira, 29 de janeiro

  • 21 horas: Foto em Grupo
  • Onde: Anfiteatro
  • Quanto: R$ 125 (meia), R$ 250 (inteira)

Sábado, 31 de janeiro

  • 20 horas: Baile do Mestre Cupijó; O Cheiro do Queijo; Pira Coletiva
  • Onde: Anfiteatro
  • Quanto: R$ 30 (meia), R$ 45 + 1kg de alimento (social) e R$ 60 (inteira)

