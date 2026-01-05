Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sana 2026 apresenta show de Di Ferrero em janeiro

Sana 2026 apresenta show de Di Ferrero em janeiro

Cantor é uma das atrações da parte 1 do Sana 2026 no sábado, 31; evento acontece no Centro de Eventos do Ceará
Atualizado às Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Autor
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O evento geek anual Sana reúne atores, dubladores, ilustradores e artistas da música nos dias 30, 31 de janeiro e 1° de fevereiro no Centro de Eventos do Ceará. Conhecido por ter sido vocalista da banda NX Zero, Di Ferrero é uma das atrações do sábado, 31.

LEIA TAMBÉM | Coletivo Black Heroes usa universo geek como ferramenta de transformação na periferia

O show do cantor traz no repertório músicas da carreira solo e os hits da antiga banda, como "Razões e Emoções" e "Cedo ou Tarde".

O grupo NX Zero anunciou o fim em 2017, após 16 anos desde sua formação. Em 2023, realizou a "Tour Cedo ou Tarde" para celebrar a história da banda.

Também no segundo dia de evento, estão entre as atrações o escritor e cartunista Guilherme Infante, os atores e dubladores Felipe Drummond, Hannah Buttel e Renan Vidal, o youtuber Muca Muriçoca, o ilustrador e quadrinista Paulo Moreira, a dubladora e influencer Feh Dubs e o streamer Cereaw.

Outras atrações 

Os atores Jack Gleeson, de "Game of Thrones", e Clive Standen e Lucy Martin, da série "Vikings", também são atrações confirmadas nessa primeira fase do evento. Eles estarão presentes no domingo, 1° de fevereiro.

Além de Di Ferrero, o Sana traz os shows de Anirap, Henrique Mendonça e Shiny, que também se apresentam no último dia de evento. A programação traz ainda stands temáticos, campeonatos de games e painéis.

A programação de três dias compõe a parte 1 do Sana 2026. Os ingressos estão à venda pela Internet e podem ser comprados individualmente ou para os três dias de evento. 

Sana 2026

  • Quando: de sexta a domingo, 30 e 31 de janeiro e 1° de fevereiro, a partir das 12 horas
  • Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
  • Quanto: a partir de R$ 55
  • Mais informações: Instagram @sana_fcnb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar