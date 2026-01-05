Sana 2026 apresenta show de Di Ferrero em janeiro

Sana 2026 apresenta show de Di Ferrero em janeiroCantor é uma das atrações da parte 1 do Sana 2026 no sábado, 31; evento acontece no Centro de Eventos do Ceará
O evento geek anual Sana reúne atores, dubladores, ilustradores e artistas da música nos dias 30, 31 de janeiro e 1° de fevereiro no Centro de Eventos do Ceará. Conhecido por ter sido vocalista da banda NX Zero, Di Ferrero é uma das atrações do sábado, 31.
LEIA TAMBÉM | Coletivo Black Heroes usa universo geek como ferramenta de transformação na periferia
O show do cantor traz no repertório músicas da carreira solo e os hits da antiga banda, como "Razões e Emoções" e "Cedo ou Tarde".
O grupo NX Zero anunciou o fim em 2017, após 16 anos desde sua formação. Em 2023, realizou a "Tour Cedo ou Tarde" para celebrar a história da banda.
Também no segundo dia de evento, estão entre as atrações o escritor e cartunista Guilherme Infante, os atores e dubladores Felipe Drummond, Hannah Buttel e Renan Vidal, o youtuber Muca Muriçoca, o ilustrador e quadrinista Paulo Moreira, a dubladora e influencer Feh Dubs e o streamer Cereaw.
Outras atrações
Os atores Jack Gleeson, de "Game of Thrones", e Clive Standen e Lucy Martin, da série "Vikings", também são atrações confirmadas nessa primeira fase do evento. Eles estarão presentes no domingo, 1° de fevereiro.
Além de Di Ferrero, o Sana traz os shows de Anirap, Henrique Mendonça e Shiny, que também se apresentam no último dia de evento. A programação traz ainda stands temáticos, campeonatos de games e painéis.
A programação de três dias compõe a parte 1 do Sana 2026. Os ingressos estão à venda pela Internet e podem ser comprados individualmente ou para os três dias de evento.
Sana 2026
- Quando: de sexta a domingo, 30 e 31 de janeiro e 1° de fevereiro, a partir das 12 horas
- Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
- Quanto: a partir de R$ 55
- Mais informações: Instagram @sana_fcnb