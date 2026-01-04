Dia de Reis: confira eventos no Ceará para celebrar a data

Dia de Reis: confira eventos no Ceará para celebrar a dataTradicional festa cristã, Dia dos Reis é celebrado nesta terça-feira, 6 de janeiro, em diferentes cidades no Ceará
Tradicional festa religiosa do calendário cristão que celebra a visita dos três Reis Magos após o nascimento de Jesus Cristo, o Dia de Reis ocorre nesta terça-feira, 6 de janeiro. Com forte apelo popular no Brasil, a data é marcada por comemorações por todo o País.
O Ceará não fica de fora dessa. Nesta terça-feira, 6, algumas cidades têm eventos divulgados para celebrar o Dia de Reis, festa também conhecida como Folia de Reis ou Reisado. Fortaleza, Crato e Quixadá são alguns exemplos.
A manifestação cultural é representada no Nordeste por meio do Reisado, festa popular com música e dança, incluindo personagens como o rei, o mestre, o contramestre, a Catirina e os Mateus (dupla). As marchas podem ser entoadas de porta em porta, como a tradição portuguesa, e seguem várias partes na sua composição.
A seguir, confira alguns municípios cearenses com eventos para celebrar a data.
Dia de Reis em Fortaleza
Jardins da Reitoria da UFC
Os Jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) recebem a apresentação do grupo Brincantes do Cordão do Caroá, destacando a tradição do Reisado com música, dança e cultura popular. A atração encerra o ciclo natalino com música, dança, personagens simbólicos e o brilho do Reisado de Congo. O evento integra as ações da Pró-Reitoria de Cultura (Procult UFC) e do Programa de Promoção da Cultura Artística (PPCA).
- Quando: terça-feira, 6, às 19 horas
- Onde: Jardins da Reitoria (Av. da Universidade, 2853 - Benfica)
- Gratuito e aberto ao público
Sede do Maracatu Corte Imperial
A programação do Ciclo Natalino 2025 da Prefeitura de Fortaleza continua nesta terça-feira, 6, com apresentação do Maracatu Reisado “Estrela do Congo”. A programação foi iniciada em dezembro e conta com apresentações de grupos, pastorais, lapinhas, bois e reisados, valorizando as tradições natalinas e a cultura popular cearense. Hoje, o maracatu ocupa as ruas do Centro de Fortaleza com grande cortejo com cores, fitas e loas, celebrando a vinda de Jesus.
- Quando: terça-feira, 6, às 20 horas
- Onde: Sede do Maracatu Corte Imperial (Rua Major Facundo, 1712 - Centro)
- Gratuito
Dia de Reis em Horizonte
A Prefeitura de Horizonte encerra nesta terça-feira, 6, sua programação do ciclo natalino, intitulada Natal de Amor, com destaque para o Dia de Reis. A partir das 18 horas, em frente à sede da prefeitura, há apresentações do Reisado Pastoril Pirambu e Reisado Nossa Senhora de Fátima. O evento também visa valorizar a cultura local.
- Quando: terça-feira, 6, às 18 horas
- Onde: Prefeitura de Horizonte (Av. Pres. Castelo Branco, 5100 - Centro, Horizonte)
- Gratuito
Dia de Reis em Juazeiro do Norte
O Ciclo de Reis de Juazeiro do Norte é encerrado nesta terça-feira, 6. A programação integrou, desde 18 de dezembro, formação patrimonial, exposição dedicada aos mestres da cultura e apresentações de grupos tradicionais, com atividades distribuídas em diferentes locais no município. A partir das 16 horas, a Residência da Mestra Vanda recebe apresentações de lapinhas, com Lapinha Santa Clara (Damião Felipe Gomes), Lapinha Nossa Senhora Auxiliadora (Maria Izaura Monteiro Suliano) e Lapinha Bom Jesus do Horto (José Cícero). Em seguida, há a tradicional queima de palhas.
- Quando: terça-feira, 6, às 16 horas
- Onde: Residência Da Mestra Vanda (rua Santa Clara, Juazeiro do Norte)
- Gratuito
Dia de Reis no Crato
A cultura popular ganha voz, cor e memória com apresentações que celebram o Reisado e a Lapinha, fortalecendo o patrimônio cultural e a memória social da região. No Crato, a programação ocorre no Museu Orgânico Casa da Mestra Zulene Galdino às 18 horas, com a Lapinha “Nascimento do Menino Jesus”, de Mestra Zulene. Depois, às 19 horas, é a vez do Reisado Decolores, de Dedé de Luna.
- Quando: terça-feira, 6, às 18 horas
- Onde: Museu Casa da Mestra Zulene Galdino (R. Mal. Mascarenha de Morais, 81 - Novo Horizonte, Crato)
- Gratuito
Dia de Reis em Potengi
A exemplo da programação no Crato, a cidade de Potengi recebe apresentações que destacam o Reisado em um museu orgânico - neste caso, no Museu Casa do Mestre Antônio Luiz. A festa começa às 17 horas, com o Reisado São Francisco, de Mestre Dodô. Na sequência, às 18 horas, é a vez do Reisado de Caretas de Potengi, de Mestre Antônio Luiz.
- Quando: terça-feira, 6, às 17 horas
- Onde: Museu Casa do Mestre Antônio Luiz (Estrada dos Barreiros, 23, Sítio Sassaré - Potengi)
- Gratuito
Dia de Reis em Quixadá
A tradição e a cultura popular ganham destaque em Quixadá nesta terça-feira, 6, com a celebração do Dia de Reis no município. O evento ocorre no Distrito de Boa Água - Cipó dos Anjos e conta com apresentação do Reisado Boi Coração. A noite promete ser marcada por cores, cantorias, danças e pela força da cultura popular.
- Quando: terça-feira, 6, às 18 horas
- Onde: Boa Água/Cipó dos Anjos, em Quixadá
- Gratuito
- Mais informações: @secultquixada no Instagram