Dia de Reis: confira eventos no Ceará para celebrar a data

Tradicional festa religiosa do calendário cristão que celebra a visita dos três Reis Magos após o nascimento de Jesus Cristo, o Dia de Reis ocorre nesta terça-feira, 6 de janeiro. Com forte apelo popular no Brasil, a data é marcada por comemorações por todo o País. O Ceará não fica de fora dessa. Nesta terça-feira, 6, algumas cidades têm eventos divulgados para celebrar o Dia de Reis, festa também conhecida como Folia de Reis ou Reisado. Fortaleza, Crato e Quixadá são alguns exemplos.

Leia também | É dia de Reisado: como a tradição popular se mantém no Ceará A manifestação cultural é representada no Nordeste por meio do Reisado, festa popular com música e dança, incluindo personagens como o rei, o mestre, o contramestre, a Catirina e os Mateus (dupla). As marchas podem ser entoadas de porta em porta, como a tradição portuguesa, e seguem várias partes na sua composição. A seguir, confira alguns municípios cearenses com eventos para celebrar a data. Dia de Reis em Fortaleza Jardins da Reitoria da UFC Os Jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) recebem a apresentação do grupo Brincantes do Cordão do Caroá, destacando a tradição do Reisado com música, dança e cultura popular. A atração encerra o ciclo natalino com música, dança, personagens simbólicos e o brilho do Reisado de Congo. O evento integra as ações da Pró-Reitoria de Cultura (Procult UFC) e do Programa de Promoção da Cultura Artística (PPCA).

Quando : terça-feira, 6, às 19 horas

: terça-feira, 6, às 19 horas Onde : Jardins da Reitoria (Av. da Universidade, 2853 - Benfica)

: Jardins da Reitoria (Av. da Universidade, 2853 - Benfica) Gratuito e aberto ao público

Sede do Maracatu Corte Imperial A programação do Ciclo Natalino 2025 da Prefeitura de Fortaleza continua nesta terça-feira, 6, com apresentação do Maracatu Reisado "Estrela do Congo". A programação foi iniciada em dezembro e conta com apresentações de grupos, pastorais, lapinhas, bois e reisados, valorizando as tradições natalinas e a cultura popular cearense. Hoje, o maracatu ocupa as ruas do Centro de Fortaleza com grande cortejo com cores, fitas e loas, celebrando a vinda de Jesus. Quando : terça-feira, 6, às 20 horas

: terça-feira, 6, às 20 horas Onde : Sede do Maracatu Corte Imperial (Rua Major Facundo, 1712 - Centro)

: Sede do Maracatu Corte Imperial (Rua Major Facundo, 1712 - Centro) Gratuito Dia de Reis em Horizonte A Prefeitura de Horizonte encerra nesta terça-feira, 6, sua programação do ciclo natalino, intitulada Natal de Amor, com destaque para o Dia de Reis. A partir das 18 horas, em frente à sede da prefeitura, há apresentações do Reisado Pastoril Pirambu e Reisado Nossa Senhora de Fátima. O evento também visa valorizar a cultura local.