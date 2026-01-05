Brasileiro ganha Critics Choice Awards de melhor fotografia

Brasileiro Adolpho Veloso ganha Critics Choice Awards de melhor fotografiaO diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso ganhou o Critics Choice Awards de melhor fotografia pelo filme "Sonhos de Trem" neste domingo, 4
O Brasil celebrou neste domingo, 4, a vitória de mais uma estatueta para o País no Critics Choice Awards. Desta vez, o brasileiro Adolpho Veloso venceu a categoria de melhor fotografia por "Sonhos de trem", longa da plataforma de streaming Netflix.
O diretor de fotografia disputou com o chileno Claudio Miranda responsável por “F1”; Dan Laustsen por “Frankenstein”; Ukasz Al com “Hamnet”; Michael Bauman por “Uma batalha após a outra”; e Autumn Durald Arkapaw pelo filme “Pecadores".
O trabalho de Adolpho já foi pré-selecionado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas à categoria de Melhor Direção de Fotografia no Oscar 2026.
Durante a premiação, na mesma cerimônia, "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi consagrado como melhor filme internacional.
Prêmio que repercutiu nas redes sociais principalmente devido a entrega antecipada da estatueta ainda no tapete vermelho, fora do palco principal.
No decorrer do evento, Wagner Moura, protagonista de “O Agente Secreto”, e Adolpho Veloso posaram juntos em foto que foi publicada no Instagram do diretor de fotografia.
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura apresentam categoria
Moura e Mendonça foram responsáveis por apresentar o vencedor do prêmio de Melhor Filme no Critics Choice Awards. Durante o anúncio, o ator brasileiro alfinetou as premiações norte-americanas.
Na ocasião, Wagner Moura comentou em bom inglês e de forma bem-humorada sobre como as premiações norte-americanas intitulam filmes fora do eixo Estados Unidos e Europa como "filmes estrangeiros".
"Agora, é uma honra apresentar a categoria de Melhor Filme", iniciou Kleber. "Ou, como chamamos no Brasil, Melhor Filme Estrangeiro", completou Wagner.