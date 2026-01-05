Brasileiro ganha Critics Choice Awards de melhor fotografia

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso ganhou o Critics Choice Awards de melhor fotografia pelo filme "Sonhos de Trem" neste domingo, 4 / Crédito: IMDB/Reprodução

Prêmio que repercutiu nas redes sociais principalmente devido a entrega antecipada da estatueta ainda no tapete vermelho, fora do palco principal. No decorrer do evento, Wagner Moura, protagonista de “O Agente Secreto”, e Adolpho Veloso posaram juntos em foto que foi publicada no Instagram do diretor de fotografia. Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura apresentam categoria Moura e Mendonça foram responsáveis por apresentar o vencedor do prêmio de Melhor Filme no Critics Choice Awards. Durante o anúncio, o ator brasileiro alfinetou as premiações norte-americanas.