Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileira é presa na Coreia do Sul por perseguir membro do BTS

Brasileira é presa na Coreia do Sul por perseguir membro do grupo BTS

A equipe do cantor solicitou uma ordem de restrição contra a brasileira. Mulher já havia sido presa por tentar invadir a casa de Jungkook
Atualizado às Autor Lara Vieira
Autor
Lara Vieira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma mulher brasileira foi detida neste domingo, 4, em Seul, capital da Coreia do Sul, suspeita de perseguir o cantor Jungkook, integrante do grupo BTS. De acordo com a polícia do distrito de Yongsan, a mulher, que tem cerca de 30 anos, teria provocado confusão em frente à residência do artista por volta das 14h50min, ao arremessar cartas, pendurar fotografias e escrever mensagens nas grades do imóvel.

LEIA TAMBÉM | K-pop e o entretenimento como política de governo

A informação foi divulgada pela emissora sul-coreana Channel A. Segundo as autoridades, contudo, esta não foi a primeira tentativa da suspeita de se aproximar do artista.

Ela já havia sido presa no último dia 13 de dezembro por invasão de propriedade, após ir até a casa de Jungkook. No entanto, retornou ao local no dia 28 do mesmo mês, o que configurou violação da Lei de Punição por Perseguição

Segundo a polícia, a equipe do cantor solicitou a emissão de uma ordem de restrição contra a brasileira, cuja identidade não foi divulgada até o momento.

Leia mais

Histórico de perseguições ao cantor

Esta não é a primeira vez que Jungkook relata episódios de perseguição. Em setembro deste ano, o cantor comentou em uma transmissão ao vivo sobre uma tentativa de invasão à sua residência, envolvendo uma mulher de 40 anos, que foi presa no local.

Na ocasião, ele afirmou: “Eu estava assistindo a tudo pelo circuito interno de segurança. Ouvi a polícia chegando e então a vi correndo pelo estacionamento subterrâneo tentando abrir a porta”.

O artista acrescentou: “Ela abriu e a polícia estava bem ali. Testemunhei tudo. Ela alegou que era minha amiga… Quer dizer, os ARMYs [nome dados aos fãs do BTS] são como família e amigos para mim, mas foi uma pena. Claro, sou muito grato pelo apoio, mas não foi isso”.

Durante a transmissão, Jungkook também fez um alerta direto a possíveis perseguidoras e afirmou que levará todos os casos às autoridades.

“Se você vier [na minha casa], você ficará trancada. Todas as evidências estão seguras e você será levada embora. Tudo está gravado. Se você entrar no meu estacionamento, não poderá sair a menos que eu permita. Há circuito interno de segurança em todos os lugares. A menos que você queira acabar na delegacia, nunca entre aqui.”

Antes desses episódios, em junho, uma mulher chinesa também foi detida ao tentar acessar o imóvel do cantor ao digitar repetidamente a senha da fechadura da porta. Ela foi presa no local e encaminhada ao Ministério Público em 27 de julho por tentativa de invasão.

Recentemente, o BTS voltou a ocupar os holofotes com o anúncio do retorno do grupo de K-pop, depois de mais de três anos de hiato para o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, exigido de todos os homens com menos de 30 anos.

Além de Jungkook, o grupo é composto por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin e V. O BTS tem lançamento de um novo álbum previsto para o dia 20 de março, além da expectativa de uma turnê mundial. 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar