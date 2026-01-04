Brasileira é presa na Coreia do Sul por perseguir membro do BTS

Brasileira já havia tentado invadir a casa do cantor em dezembro de 2025 / Crédito: HYBE/Big Hit Music/Divulgação

Uma mulher brasileira foi detida neste domingo, 4, em Seul, capital da Coreia do Sul, suspeita de perseguir o cantor Jungkook, integrante do grupo BTS. De acordo com a polícia do distrito de Yongsan, a mulher, que tem cerca de 30 anos, teria provocado confusão em frente à residência do artista por volta das 14h50min, ao arremessar cartas, pendurar fotografias e escrever mensagens nas grades do imóvel.



Histórico de perseguições ao cantor Esta não é a primeira vez que Jungkook relata episódios de perseguição. Em setembro deste ano, o cantor comentou em uma transmissão ao vivo sobre uma tentativa de invasão à sua residência, envolvendo uma mulher de 40 anos, que foi presa no local. Na ocasião, ele afirmou: “Eu estava assistindo a tudo pelo circuito interno de segurança. Ouvi a polícia chegando e então a vi correndo pelo estacionamento subterrâneo tentando abrir a porta”. O artista acrescentou: “Ela abriu e a polícia estava bem ali. Testemunhei tudo. Ela alegou que era minha amiga… Quer dizer, os ARMYs [nome dados aos fãs do BTS] são como família e amigos para mim, mas foi uma pena. Claro, sou muito grato pelo apoio, mas não foi isso”.