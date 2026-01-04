Brasileira é presa na Coreia do Sul por perseguir membro do BTS

Brasileira é presa na Coreia do Sul por perseguir membro do grupo BTSA equipe do cantor solicitou uma ordem de restrição contra a brasileira. Mulher já havia sido presa por tentar invadir a casa de Jungkook
Uma mulher brasileira foi detida neste domingo, 4, em Seul, capital da Coreia do Sul, suspeita de perseguir o cantor Jungkook, integrante do grupo BTS. De acordo com a polícia do distrito de Yongsan, a mulher, que tem cerca de 30 anos, teria provocado confusão em frente à residência do artista por volta das 14h50min, ao arremessar cartas, pendurar fotografias e escrever mensagens nas grades do imóvel.
A informação foi divulgada pela emissora sul-coreana Channel A. Segundo as autoridades, contudo, esta não foi a primeira tentativa da suspeita de se aproximar do artista.
Ela já havia sido presa no último dia 13 de dezembro por invasão de propriedade, após ir até a casa de Jungkook. No entanto, retornou ao local no dia 28 do mesmo mês, o que configurou violação da Lei de Punição por Perseguição.
Segundo a polícia, a equipe do cantor solicitou a emissão de uma ordem de restrição contra a brasileira, cuja identidade não foi divulgada até o momento.
Histórico de perseguições ao cantor
Esta não é a primeira vez que Jungkook relata episódios de perseguição. Em setembro deste ano, o cantor comentou em uma transmissão ao vivo sobre uma tentativa de invasão à sua residência, envolvendo uma mulher de 40 anos, que foi presa no local.
Na ocasião, ele afirmou: “Eu estava assistindo a tudo pelo circuito interno de segurança. Ouvi a polícia chegando e então a vi correndo pelo estacionamento subterrâneo tentando abrir a porta”.
O artista acrescentou: “Ela abriu e a polícia estava bem ali. Testemunhei tudo. Ela alegou que era minha amiga… Quer dizer, os ARMYs [nome dados aos fãs do BTS] são como família e amigos para mim, mas foi uma pena. Claro, sou muito grato pelo apoio, mas não foi isso”.
Durante a transmissão, Jungkook também fez um alerta direto a possíveis perseguidoras e afirmou que levará todos os casos às autoridades.
“Se você vier [na minha casa], você ficará trancada. Todas as evidências estão seguras e você será levada embora. Tudo está gravado. Se você entrar no meu estacionamento, não poderá sair a menos que eu permita. Há circuito interno de segurança em todos os lugares. A menos que você queira acabar na delegacia, nunca entre aqui.”
Antes desses episódios, em junho, uma mulher chinesa também foi detida ao tentar acessar o imóvel do cantor ao digitar repetidamente a senha da fechadura da porta. Ela foi presa no local e encaminhada ao Ministério Público em 27 de julho por tentativa de invasão.
Recentemente, o BTS voltou a ocupar os holofotes com o anúncio do retorno do grupo de K-pop, depois de mais de três anos de hiato para o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, exigido de todos os homens com menos de 30 anos.
Além de Jungkook, o grupo é composto por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin e V. O BTS tem lançamento de um novo álbum previsto para o dia 20 de março, além da expectativa de uma turnê mundial.