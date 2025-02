'Emilia Pérez' derrota 'Ainda Estou Aqui' e vence Critics Choice Awards

Produções disputavam como Melhor Filme de Língua Estrangeira. Veja os indicados e os ganhadores das categorias do Cinema no Critics Choice Awards 2025

O filme francês “Emilia Pérez” foi o vencedor do Critics Choice Awards 2025 na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira nessa sexta-feira, 7. Ele derrotou o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres. Os dois filmes também disputam a mesma categoria no Oscar, que acontecerá no dia 2 de março.

Protagonizado por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña e Selena Gomez, “Emília Pérez” recebeu o maior número de indicações ao Oscar 2025 e é o principal concorrente do filme brasileiro no evento que acontece em 2 de março.

O prêmio reconhece produções do cinema e da televisão. Confira os indicados e os ganhadores das categorias do cinema:

Na disputa no Critics Choice Awards deste ano, "Ainda Estou Aqui" enfrentou "Tudo Que Imaginamos Como Luz" (produzido em França, Índia, Holanda, Luxemburgo), "Flow" (Letônia), "Kneecap" (Irlanda) e "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha, França e Irã).

Melhor roteiro original

Sean Baker, “Anora”

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David, “Setembro 5”

Brady Corbet, Mona Fastvold, “O Brutalista”

Jesse Eisenberg, “A Verdadeira Dor”

Coralie Fargeat, “A Substância”

Justin Kuritzkes, “Rivais”

Melhor roteiro adaptado

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Winnie Holzman, Dana Fox, “Wicked”

Greg Kwedar, Clint Bentley, “Sing Sing”

RaMell Ross, Joslyn Barnes, “Nickel Boys”

Peter Straughan, “Conclave”

Denis Villeneuve, Jon Spaihts, “Duna: Parte 2”

Melhor jovem ator ou atriz

Alyla Browne, “Furiosa: Uma Saga Mad Max”

Elliott Heffernan, “Blitz”

Maisy Stella, “Meu Eu do Futuro”

Izaac Wang, “Didi”

Alisha Weir, “Abigail”

Zoe Ziegler, “Planeta Janet”

Melhor filme de animação

“Flow”

“Divertida Mente 2”

“Memórias de um Caracol”

“Wallace & Gromit: Avengança”

“Robô Selvagem”

Melhor edição

Sean Baker, “Anora”

Marco Costa, “Rivais”

Nick Emerson, “Conclave”

David Jancso, “O Brutalista”

Joe Walker, “Duna: Parte 2”

Hansjörg Weißbrich, “Setembro 5”

Melhor fotografia

Jarin Blaschke, “Nosferatu”

Alice Brooks, “Wicked”

Lol Crawley, “O Brutalista”

Stéphane Fontaine, “Conclave”

Greig Fraser, “Duna: Parte 2”

Jomo Fray, “Nickel Boys”

Melhor canção

“Beautiful That Way” – Miley Cyrus, “The Last Showgirl”

“Compress / Repress” – Trent Reznor, Atticus Ross, “Rivais”

“El Mal” – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille, “Emilia Pérez”

“Harper and Will Go West” – Kristen Wiig, “Will & Harper”

“Kiss the Sky” – Maren Morris, “Robô Selvagem”

“Mi Camino”- Selena Gomez, “Emilia Pérez”

Melhor cabelo e maquiagem

Christine Blundell, Lesa Warrener, Neal Scanlan, “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”

Equipe de cabelo e maquiagem, “Duna: Parte 2”

Equipe de cabelo e maquiagem, “A Substância”

Frances Hannon, Sarah Nuth, Laura Blount, “Wicked”

Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton, David White, “Nosferatu”

Mike Marino, Sarah Graalman, Aaron Saucier, “Um Homem Diferente”

Melhor figurino

Lisy Christl, “Conclave”

Linda Muir – “Nosferatu”

Massimo Cantini Parrini – “Maria Callas”

Paul Tazewell – “Wicked”

Jacqueline West – “Duna: Parte 2”

Janty Yates, Dave Crossman – “Gladiador II”

Melhores efeitos visuais

Mark Bakowski, Pietro Ponti, Nikki Penny, Neil Corbould, “Gladiador II”

Pablo Helman, Jonathan Fawkner, Paul Corbould, David Shirk, “Wicked”

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer, “Duna: Parte 2”

Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter Stubbs, “Better Man – A História de Robbie Williams”

Equipe de efeitos visuais – “A Substância”

Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story, Rodney Burke – “Planeta dos Macacos: O Reinado”

Melhor design de produção

Judy Becker, Patricia Cuccia, “O Brutalista”

Nathan Crowley, Lee Sandales, “Wicked”

Suzie Davies, “Conclave”

Craig Lathrop, “Nosferatu”

Arthur Max, Jille Azis, Elli Griff, “Gladiador II”

Patrice Vermette, Shane Vieau, “Duna: Parte 2”

Melhor trilha sonora

Volker Bertelmann, “Conclave”

Daniel Blumberg, “O Brutalista”

Kris Bowers, “Robô Selvagem”

Clément Ducol & Camille, “Emilia Pérez”

Trent Reznor & Atticus Ross, “Rivais”

Hans Zimmer, “Duna: Parte 2”

'Ainda Estou Aqui': história e premiações

O filme “Ainda Estou Aqui” é uma adaptação do livro homônimo, escrito pelo jornalista Marcelo Rubens Paiva. A obra conta a história de Eunice Paiva, mãe de Marcelo e viúva do deputado federal Rubens Paiva, desaparecido durante a ditadura militar (1964-1985). O corpo do político jamais foi encontrado e seu óbito só foi reconhecido pelo Governo brasileiro em 1996.



O sucesso do filme já levou mais de quatro milhões de pessoas às salas de cinema de todo País. Além disso, “Ainda Estou Aqui” vem se destacando em premiações internacionais. Ele já ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza. Fernanda Torres, que dá vida a Eunice Paiva, também ganhou o Globo de Ouro e o Satellite Awards como melhor atriz.



Neste final de semana, a produção nacional também disputa outras duas premiações: o Goya, neste sábado, 8; e o ICS Awards, no domingo, 9.



No próximo dia 2 de março, a produção brasileira irá disputar os prêmios no Oscar de melhor filme, melhor filme de língua estrangeira e melhor atriz. A cerimônia irá ocorrer em Los Angeles, EUA.