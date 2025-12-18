Após polêmica com Zezé, SBT tem outro nome para Especial de Natal

SBT reorganiza grade após caso Zezé e define especial com Latino / Crédito: Repridução/ Instagram

Após a polêmica envolvendo o cantor Zezé Di Camargo, que culminou no cancelamento do especial “Natal é Amor”, o SBT decidiu reorganizar sua programação de fim de ano e anunciou a produção de um novo especial musical.

A atração será estrelada por Latino, com exibição prevista para o dia 30 de dezembro, e está sendo produzida em ritmo acelerado para ocupar o espaço deixado na grade da emissora.



Leia Também | Macy Gray celebra 25 anos de carreira com show em Fortaleza A decisão ocorre depois de Zezé Di Camargo divulgar um vídeo nas redes sociais no qual criticou o SBT em razão do lançamento do SBT News, novo canal jornalístico do grupo.

O evento de apresentação da emissora contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da primeira-dama Janja, do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e de outras autoridades políticas, o que motivou a reação do artista.

Repercussão Negativa A repercussão levou a presidente do SBT, Daniela Beyruti, a divulgar uma carta aberta na qual defendeu a imparcialidade editorial da emissora e o compromisso com a pluralidade de vozes no jornalismo do canal.

Com a lacuna aberta na grade, o SBT passou a correr contra o tempo para viabilizar um novo projeto. Segundo informações do site NaTelinha, a gravação do especial comandado por Latino está marcada para a próxima terça-feira, 23, e deve avançar pela madrugada, com término previsto por volta de 0h30min. A emissora já comunicou os responsáveis pelas caravanas e ajustou a logística do estúdio para viabilizar a produção em tempo recorde.

Na primeira chamada divulgada na madrugada desta quinta-feira, 18, Latino destaca a relação com a emissora.