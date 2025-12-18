Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após polêmica com Zezé, SBT tem outro nome para Especial de Natal

Após polêmica com Zezé, SBT tem outro nome para Especial de Natal

SBT reorganiza a grade de fim de ano e define novo programa musical para ocupar espaço deixado por Zezé di Camargo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após a polêmica envolvendo o cantor Zezé Di Camargo, que culminou no cancelamento do especial “Natal é Amor”, o SBT decidiu reorganizar sua programação de fim de ano e anunciou a produção de um novo especial musical.

A atração será estrelada por Latino, com exibição prevista para o dia 30 de dezembro, e está sendo produzida em ritmo acelerado para ocupar o espaço deixado na grade da emissora.

Leia Também | Macy Gray celebra 25 anos de carreira com show em Fortaleza

A decisão ocorre depois de Zezé Di Camargo divulgar um vídeo nas redes sociais no qual criticou o SBT em razão do lançamento do SBT News, novo canal jornalístico do grupo.

O evento de apresentação da emissora contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da primeira-dama Janja, do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e de outras autoridades políticas, o que motivou a reação do artista.

Repercussão Negativa 

A repercussão levou a presidente do SBT, Daniela Beyruti, a divulgar uma carta aberta na qual defendeu a imparcialidade editorial da emissora e o compromisso com a pluralidade de vozes no jornalismo do canal.

Com a lacuna aberta na grade, o SBT passou a correr contra o tempo para viabilizar um novo projeto. Segundo informações do site NaTelinha, a gravação do especial comandado por Latino está marcada para a próxima terça-feira, 23, e deve avançar pela madrugada, com término previsto por volta de 0h30min.

A emissora já comunicou os responsáveis pelas caravanas e ajustou a logística do estúdio para viabilizar a produção em tempo recorde.

Na primeira chamada divulgada na madrugada desta quinta-feira, 18, Latino destaca a relação com a emissora.

“O SBT sempre foi uma casa para dar oportunidade para todos os artistas, inclusive para mim. Mediante tudo isso, eu vim aqui para trazer a 'Latineira', um show emocionante para vocês aí de casa”, afirma o cantor.

Enquanto isso, no horário originalmente reservado ao especial de Zezé Di Camargo, o SBT exibiu um episódio inédito de Chaves.

Internamente, a emissora também definiu que Zezé ficará afastado das atrações da casa por tempo indeterminado, encerrando, ao menos por ora, a parceria que motivou a reformulação da programação natalina.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar