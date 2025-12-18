Camerata de Cordas da UFC faz concerto de Natal no MIS

Camerata de Cordas da UFC em apresentação / Crédito: Deivyson Teixeira

A Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC) se apresenta no Museu da Imagem e do Som (MIS) no sábado, 20, às 18 horas, com concerto especial de Natal. O evento também terá apresentações do maestro Orlando Leite (UFC) e do coral Encanto da Rua. A escola de dança Madlana Romcy e o Conservatório Cearense de Dança também fazem parte da programação.

O repertório inclui canções de Natal, como "Jingle Bells Rock", de J. Beal e J. Booth, assim como os clássicos "Ave Maria Sertaneja", de Luiz Gonzaga, e "Aleluia do Messias", de G.F. Handel. A Camerata de Cordas da UFC é um grupo de orquestra de instrumentos de corda, a exemplo de violinos e violoncelos, coordenado pelas professoras Liu Man Ying e Dora Utermohl de Queiroz. Programação do MIS Já na sexta-feira, 19, acontece o Sarau Poesia em Cartaz, das 17h às 19h30min, na praça do MIS. A atividade contará com a participação de poetas já conhecidos, como Mailson Furtado e Lira Neto, e jovens estreantes.

E no domingo, 21, das 15h às 17h, acontece na praça do MIS a Feira da Fotografia Fortaleza e a Feira MIS Vinil. A Feira da Fotografia foi criada em 2012 pelo fotógrafo Chico Gomes, e passou a ser realizada no MIS em 2022. O evento abre espaço para a comercialização de equipamentos fotográficos novos e antigos. Simultâneo a ele, ocorre a Feira MIS Vinil, com diversos vendedores de vinis. Cobertura da Feira da Fotografia, que acontece agora associada à Feira do Vinil. Expositores venderam artigos de fotografia (como livros, equipamentos, artigos decorativos etc) e vinis. Fortaleza, 20/07/2025 Crédito: Deivyson Teixeira