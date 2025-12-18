Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Camerata de Cordas da UFC faz concerto de Natal no MIS

Concerto gratuito acontece no sábado, 20, com apresentações de maestro Orlando Leite e do coral Encanto da Rua
Autor Gabriele Soares / Especial para O POVO
A Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC) se apresenta no Museu da Imagem e do Som (MIS) no sábado, 20, às 18 horas, com concerto especial de Natal. O evento também terá apresentações do maestro Orlando Leite (UFC) e do coral Encanto da Rua.

A escola de dança Madlana Romcy e o Conservatório Cearense de Dança também fazem parte da programação.

O repertório inclui canções de Natal, como "Jingle Bells Rock", de J. Beal e J. Booth, assim como os clássicos "Ave Maria Sertaneja", de Luiz Gonzaga, e "Aleluia do Messias", de G.F. Handel. 

A Camerata de Cordas da UFC é um grupo de orquestra de instrumentos de corda, a exemplo de violinos e violoncelos, coordenado pelas professoras Liu Man Ying e Dora Utermohl de Queiroz.

Programação do MIS

Já na sexta-feira, 19, acontece o Sarau Poesia em Cartaz, das 17h às 19h30min, na praça do MIS. A atividade contará com a participação de poetas já conhecidos, como Mailson Furtado e Lira Neto, e jovens estreantes.

E no domingo, 21, das 15h às 17h, acontece na praça do MIS a Feira da Fotografia Fortaleza e a Feira MIS Vinil. A Feira da Fotografia foi criada em 2012 pelo fotógrafo Chico Gomes, e passou a ser realizada no MIS em 2022.

O evento abre espaço para a comercialização de equipamentos fotográficos novos e antigos. Simultâneo a ele, ocorre a Feira MIS Vinil, com diversos vendedores de vinis.

Concerto Especial de Natal no MIS

  • Onde: Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)
  • Quando: sábado, 20, das 18h às 19h30min
  • Gratuito

