Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SBT cancela especial de Natal com Zezé Di Camargo; entenda

SBT cancela especial de Natal com Zezé Di Camargo; entenda

Programa especial com Zezé Di Camargo estava previsto para ir ao ar na quarta-feira, às 23 horas, e será substituído por outra atração
Atualizado às Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O SBT cancelou a exibição do especial de Natal apresentado por Zezé Di Camargo.

A decisão foi comunicada pela emissora por meio de nota enviada à imprensa na noite desta segunda-feira, 15, após avaliações internas realizadas pela direção do canal.

Leia Também | Banda A Loba faz apresentação gratuita em shopping de Fortaleza 

Segundo o comunicado, o especial “Natal é Amor com Zezé Di Camargo”, que estava programado para ir ao ar na próxima quarta-feira, às 23 horas, não será mais exibido.

A emissora informou ainda que uma nova atração será anunciada em breve para ocupar o horário na grade de programação.

O cancelamento ocorre após a repercussão das críticas feitas pelo cantor ao SBT nas redes sociais.

O que aconteceu entre Zezé di Camargo e o SBT?

Zezé havia publicado um vídeo pedindo que o programa não fosse exibido, após demonstrar insatisfação com a presença de autoridades políticas no lançamento do "SBT News", novo canal de jornalismo da emissora.

Segundo ele, a participação das autoridades sinalizaria uma mudança de postura da emissora após a morte de Silvio Santos.

“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias e isso não faz parte do meu pensamento”, disse Zezé, ao justificar o pedido para que o programa fosse retirado da programação.

A assessoria do SBT não detalhou os critérios que levaram à decisão, limitando-se a afirmar que a escolha foi resultado de avaliações internas. Até o momento, a emissora não informou qual conteúdo substituirá o especial na programação natalina.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar