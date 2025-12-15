SBT cancela especial de Natal com Zezé Di Camargo; entenda

Especial de Natal com Zezé Di Camargo foi retirado da programação após decisão da cúpula da emissora / Crédito: Lana Pinho/Divulgação

O SBT cancelou a exibição do especial de Natal apresentado por Zezé Di Camargo. A decisão foi comunicada pela emissora por meio de nota enviada à imprensa na noite desta segunda-feira, 15, após avaliações internas realizadas pela direção do canal.



Segundo o comunicado, o especial "Natal é Amor com Zezé Di Camargo", que estava programado para ir ao ar na próxima quarta-feira, às 23 horas, não será mais exibido. A emissora informou ainda que uma nova atração será anunciada em breve para ocupar o horário na grade de programação.

O cancelamento ocorre após a repercussão das críticas feitas pelo cantor ao SBT nas redes sociais.