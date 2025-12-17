Marisa Monte: Ingressos para show em Fortaleza já estão à venda

Marisa Monte: Ingressos para show em Fortaleza já estão à vendaShow de Marisa Monte da turnê "Phonica" acontece no Marina Park e reúne sucessos que marcaram a carreira da cantora
Começaram nesta quarta-feira, 17, as vendas de ingressos para o show de Marisa Monte em Fortaleza. A apresentação acontece no dia 7 de março de 2026, no Marina Park, e integra a turnê “Phonica”, considerada uma das mais grandiosas da carreira da cantora.
A confirmação do retorno de Marisa Monte à capital cearense foi antecipada com exclusividade pelo âncora da Rádio O POVO/CBN e colunista do O POVO, Jocélio Leal.
O show marca mais um encontro da artista com o público local, reunindo um repertório que celebra diferentes fases de sua trajetória na música brasileira.
Na turnê "Phonica", Marisa Monte se apresenta acompanhada por cerca de 60 músicos, em um espetáculo que conta com orquestra e novos arranjos para canções consagradas. Desde a estreia, em 2024, mais de 120 mil pessoas já assistiram ao show em diferentes cidades do País.
O repertório inclui sucessos como “Amor I Love You”, “Beija Eu”, “Velha Infância” e “Não Vá Embora”. A proposta do espetáculo é revisitar esse conjunto de obras com uma sonoridade ampliada, valorizando arranjos orquestrais e novas leituras.
Os ingressos estão à venda a partir de hoje pelo site Tickets For Fun e também de forma presencial na loja Elabore, no Shopping RioMar Fortaleza. Os valores variam de R$225 (pista) a R$830 (lounge), em pré-venda (na pré-venda não foram ofertados ingressos solidários).
Marisa Monte – Turnê “Phonica”:
- Quando: sábado, 7 de março de 2026
- Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 – Moura Brasil)
- Quanto: a partir de R$ 207
- Vendas: Tickets For Fun
- Onde comprar: site Tickets For Fun e loja Elabore – Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)
Confira os valores da turnê "Phonica"
Pista
- Pré-venda: R$225 (Inteira) e R$112,50 (Meia)
- Lote 1: R$300 (Inteira), R$150 (Meia) e R$180 (Solidário)
- Lote 2: R$360 (Inteira), R$180 (Meia) e R$220 (Solidário)
Pista Premium
- Pré-venda: R$400 (Inteira), R$200 (Meia) e
- Lote 1: R$530 (Inteira), R$265 (Meia) e R$320 (Solidário)
- Lote 2: R$64 (Inteira), R$320 (Meia) e R$380 (Solidário)
Lounge
- Pré-venda: R$520 (Inteira) e R$260 (Meia)
- Lote 1: R$690 (Inteira), R$345 (Meia) e R$415 (Solidário)
- Lote 2: R$830 (Inteira), R$415 (Meia) e R$500 (Solidário)