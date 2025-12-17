Após criticar Lula no SBT, Zezé di Camargo é substituído por Chaves

SBT aposta em Chaves após retirar especial de Zezé da grade / Crédito: Lana Pinho/Divulgação/ Grupo Chespirito/Divulgação

A tradicional programação de fim de ano do SBT ganhou um novo rumo.

Após retirar da grade o especial natalino de Zezé Di Camargo, a emissora decidiu preencher o horário com um episódio inédito de Chaves, reforçando a aposta em um de seus produtos mais populares junto ao público brasileiro.



Leia Também | Show de Zezé Di Camargo é cancelado em Pernambuco após polêmica com SBT A atração vai ao ar na próxima quarta-feira, 17, logo após o “Programa do Ratinho”. Segundo o canal, o capítulo escolhido nunca foi exibido na TV aberta no Brasil e traz os moradores da Vila envolvidos na organização de uma festa comemorativa que, como de costume, termina em confusão e situações cômicas.

A mudança ocorre após a decisão da emissora de cancelar o especial “Natal é Amor com Zezé Di Camargo”, que já havia sido gravado. O Que aconteceu entre a emissora e Zezé Di Camargo O programa foi retirado da grade depois da repercussão negativa de declarações do cantor, que criticou decisões internas do SBT e a atual condução da emissora pela família de Silvio Santos.

Em entrevista, Zezé chegou a afirmar que as filhas do apresentador estariam “prostituindo” o canal. Um dos motivos que levou às críticas do sertanejo foi a presença do presidente Lula e integrantes do governo no lançamento do SBT News, novo programa de notícias do canal paulista.

Mesmo após o pedido público de desculpas feito pelo artista à família Abravanel, a emissora manteve a decisão de não exibir o especial musical neste fim de ano. Como alternativa, além do episódio especial de Chaves, o SBT também promoveu ajustes na programação, com ampliação da duração de alguns programas e alterações pontuais nos horários de início para preencher o espaço deixado pelo cancelamento.

