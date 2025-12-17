Após criticar Lula no SBT, Zezé di Camargo é substituído por Chaves

Após criticar Lula no SBT, Zezé di Camargo é substituído por ChavesEmissora muda programação após repercussão negativa de declarações do cantor Zezé Di Camargo e anuncia capítulo inédito
A tradicional programação de fim de ano do SBT ganhou um novo rumo.
Após retirar da grade o especial natalino de Zezé Di Camargo, a emissora decidiu preencher o horário com um episódio inédito de Chaves, reforçando a aposta em um de seus produtos mais populares junto ao público brasileiro.
A atração vai ao ar na próxima quarta-feira, 17, logo após o “Programa do Ratinho”. Segundo o canal, o capítulo escolhido nunca foi exibido na TV aberta no Brasil e traz os moradores da Vila envolvidos na organização de uma festa comemorativa que, como de costume, termina em confusão e situações cômicas.
A mudança ocorre após a decisão da emissora de cancelar o especial “Natal é Amor com Zezé Di Camargo”, que já havia sido gravado.
O Que aconteceu entre a emissora e Zezé Di Camargo
O programa foi retirado da grade depois da repercussão negativa de declarações do cantor, que criticou decisões internas do SBT e a atual condução da emissora pela família de Silvio Santos.
Em entrevista, Zezé chegou a afirmar que as filhas do apresentador estariam “prostituindo” o canal. Um dos motivos que levou às críticas do sertanejo foi a presença do presidente Lula e integrantes do governo no lançamento do SBT News, novo programa de notícias do canal paulista.
Mesmo após o pedido público de desculpas feito pelo artista à família Abravanel, a emissora manteve a decisão de não exibir o especial musical neste fim de ano.
Como alternativa, além do episódio especial de Chaves, o SBT também promoveu ajustes na programação, com ampliação da duração de alguns programas e alterações pontuais nos horários de início para preencher o espaço deixado pelo cancelamento.
A substituição foi bem recebida nas redes sociais. Internautas elogiaram a escolha do seriado mexicano, que segue como um dos maiores sucessos de audiência e engajamento do canal.
“A melhor resposta possível”, escreveu um usuário. “Chaves sempre salva”, comentou outro.
Durante chamadas exibidas ao longo da programação, o SBT reforçou o clima natalino do episódio especial, com cenas da Vila decorada para a celebração e a mensagem: “Você pediu e o SBT atendeu”.
Com a mudança, a emissora reafirma sua estratégia de apostar em conteúdos de forte apelo popular para o período de festas, mesmo diante de ajustes inesperados na grade de fim de ano.