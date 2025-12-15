Zezé Di Camargo tenta barrar especial de Natal no SBT; emissora nega

Zezé Di Camargo tenta barrar especial de Natal no SBT; emissora negaSertanejo se posiciona contra evento com Lula e Moraes e provoca reações da emissora e da primeira-dama
Nesta segunda-feira, 15, o cantor Zezé Di Camargo tornou público um rompimento com o SBT ao pedir que o tradicional especial de Natal que gravou para a emissora não fosse exibido.
A manifestação, feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, abriu uma crise pública envolvendo o artista, a direção do canal e reações do meio político, mas não impediu a emissora de manter a atração na grade.
Leia Também | Stranger Things: Netflix lança trailer da 2ª parte da 5ª temporada
O Que Aconteceu:
O sertanejo afirmou ter se incomodado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no evento de lançamento do "SBT News", ocorrido na última semana.
Segundo ele, a participação das autoridades sinalizaria uma mudança de postura da emissora após a morte de Silvio Santos.
“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias e isso não faz parte do meu pensamento”, disse Zezé, ao justificar o pedido para que o programa “É Amor”, previsto para ir ao ar nesta quarta-feira, 17, às 23 horas, fosse retirado da programação.
"Não tenho nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas, diante da situação que eu vi, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava", declarou o cantor.
Repercussão nas Redes Sociais
A publicação de Zezé Di Camargo também gerou ampla repercussão nas redes sociais, com comentários divididos entre apoio e críticas ao posicionamento do cantor.
Enquanto parte dos seguidores elogiou a atitude, com mensagens como “Parabéns, precisamos de pessoas assim!” e “Por isso sou sua fã número 1”, outros usuários reagiram de forma irônica e crítica, questionando o discurso do artista.
Entre os comentários, apareceram frases como “Silêncio! O homem que dizia passar o rodo enquanto casado está falando de moral” e “Uffa, esperando ver o Chaves no seu lugar”, evidenciando a polarização em torno do episódio.
Janja se manifesta sobre Zezé di Camargo
As declarações repercutiram nas redes sociais e motivaram uma reação da primeira-dama Janja da Silva. Sem mencionar o cantor diretamente, Janja criticou falas dirigidas às filhas de Silvio Santos, Patrícia e Rebeca Abravanel, que hoje ocupam cargos de comando no SBT.
Para ela, as críticas feitas pelo sertanejo carregam “machismo e misoginia” ao questionar a atuação das mulheres na gestão da empresa e ao associar a presença de autoridades políticas a uma suposta “prostituição” da emissora.
Carta Aberta de Daniela Abravanel Beyruti
Em resposta ao episódio, a presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, divulgou uma carta aberta defendendo o projeto do novo canal de notícias.
No texto, ela afirmou que o SBT News nasce com a proposta de oferecer um jornalismo “confiável, sem partido e sem lado”, ressaltando que o evento de lançamento reuniu representantes dos três Poderes e refletiu o compromisso histórico da emissora com a pluralidade.
"Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes, não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos".
Apesar do pedido de Zezé Di Camargo, o SBT confirmou que manterá a exibição do especial de Natal já gravado.