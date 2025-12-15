Zezé Di Camargo tenta barrar especial de Natal no SBT; emissora nega

Críticas de Zezé Di Camargo ao SBT repercutem nas redes / Crédito: Reprodução/Instagram @zezedicamargo

Nesta segunda-feira, 15, o cantor Zezé Di Camargo tornou público um rompimento com o SBT ao pedir que o tradicional especial de Natal que gravou para a emissora não fosse exibido. A manifestação, feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, abriu uma crise pública envolvendo o artista, a direção do canal e reações do meio político, mas não impediu a emissora de manter a atração na grade.



O sertanejo afirmou ter se incomodado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no evento de lançamento do "SBT News", ocorrido na última semana.

Segundo ele, a participação das autoridades sinalizaria uma mudança de postura da emissora após a morte de Silvio Santos.

“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias e isso não faz parte do meu pensamento”, disse Zezé, ao justificar o pedido para que o programa “É Amor”, previsto para ir ao ar nesta quarta-feira, 17, às 23 horas, fosse retirado da programação.

"Não tenho nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas, diante da situação que eu vi, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava", declarou o cantor. Repercussão nas Redes Sociais A publicação de Zezé Di Camargo também gerou ampla repercussão nas redes sociais, com comentários divididos entre apoio e críticas ao posicionamento do cantor.

Enquanto parte dos seguidores elogiou a atitude, com mensagens como “Parabéns, precisamos de pessoas assim!” e “Por isso sou sua fã número 1”, outros usuários reagiram de forma irônica e crítica, questionando o discurso do artista.



Entre os comentários, apareceram frases como “Silêncio! O homem que dizia passar o rodo enquanto casado está falando de moral” e “Uffa, esperando ver o Chaves no seu lugar”, evidenciando a polarização em torno do episódio.

Janja se manifesta sobre Zezé di Camargo As declarações repercutiram nas redes sociais e motivaram uma reação da primeira-dama Janja da Silva. Sem mencionar o cantor diretamente, Janja criticou falas dirigidas às filhas de Silvio Santos, Patrícia e Rebeca Abravanel, que hoje ocupam cargos de comando no SBT.

Para ela, as críticas feitas pelo sertanejo carregam “machismo e misoginia” ao questionar a atuação das mulheres na gestão da empresa e ao associar a presença de autoridades políticas a uma suposta “prostituição” da emissora.

