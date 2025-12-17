Macy Gray celebra 25 anos de carreira com show em Fortaleza

Macy Gray retorna ao Brasil e passa por Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Instagram

A cantora norte-americana Macy Gray incluiu Fortaleza na turnê de verão de 2026 e promete uma noite marcada por nostalgia e soul em sua passagem pela capital cearense. O show ocorre no dia 27 de fevereiro, no Ideal Clube Fortaleza, e celebra os 25 anos do álbum "On How Life Is", trabalho que projetou a artista mundialmente no fim dos anos 1990 e redefiniu sua presença no R&B e no soul contemporâneo.



No palco do estabelecimento localizado no Meireles, Macy Gray apresentará o disco na íntegra, incluindo sucessos como "I Try" e "Still", além de outras músicas que marcaram sua trajetória. Conhecida pela voz inconfundível e pela interpretação intensa, a artista construiu uma carreira pautada pela sinceridade lírica e por uma sonoridade que transita entre o soul, o funk e o R&B. Lançado em 1999, "On How Life Is" rendeu à cantora um Grammy de Melhor Performance Vocal Pop em 2000 e abriu caminho para uma carreira internacional, com mais de 25 milhões de álbuns vendidos. Ao longo dos anos, Macy Gray também ampliou sua atuação artística para o cinema e a televisão, sem se afastar da música e de seus projetos autorais.