Macy Gray celebra 25 anos de carreira com show em Fortaleza

Fortaleza recebe apresentação da turnê de Macy Gray que celebra 25 anos do disco "On How Life Is"
Atualizado às Autor Carolina Passos
A cantora norte-americana Macy Gray incluiu Fortaleza na turnê de verão de 2026 e promete uma noite marcada por nostalgia e soul em sua passagem pela capital cearense.

O show ocorre no dia 27 de fevereiro, no Ideal Clube Fortaleza, e celebra os 25 anos do álbum "On How Life Is", trabalho que projetou a artista mundialmente no fim dos anos 1990 e redefiniu sua presença no R&B e no soul contemporâneo.

No palco do estabelecimento localizado no Meireles, Macy Gray apresentará o disco na íntegra, incluindo sucessos como “I Try” e “Still”, além de outras músicas que marcaram sua trajetória.

Conhecida pela voz inconfundível e pela interpretação intensa, a artista construiu uma carreira pautada pela sinceridade lírica e por uma sonoridade que transita entre o soul, o funk e o R&B.

Lançado em 1999, "On How Life Is" rendeu à cantora um Grammy de Melhor Performance Vocal Pop em 2000 e abriu caminho para uma carreira internacional, com mais de 25 milhões de álbuns vendidos. Ao longo dos anos, Macy Gray também ampliou sua atuação artística para o cinema e a televisão, sem se afastar da música e de seus projetos autorais.

Durante a produção desta matéria, a equipe do Vida & Arte tentou, por diversas vezes, acessar o site da Ticketmaster (plataforma indicada pela assessoria de imprensa para a venda dos ingressos), mas não obteve sucesso.

Por esse motivo, não foi possível confirmar os valores das entradas para o show que será realizado em Fortaleza. Mais informações devem ser divulgadas em breve.

Macy Gray canta “On How Life Is” em Fortaleza

  • Quando: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
  • Onde: Ideal Clube Fortaleza (Av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)
  • Quanto: valores não informados até o fechamento da matéria
  • Ingressos: site informado pela assessoria apresentou instabilidade; mais informações devem ser divulgadas em breve

