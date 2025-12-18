Filho de John Travolta pode ser bisneto de Elvis Presley; entenda

Filho de John Travolta pode ser bisneto de Elvis Presley; entendaO documento de um processo judicial contra a família Presley afirma a venda dos óvulos de Riley Keough para John Travolta e Kelly Preston
Brigitte Kruse, ex-sócia da viúva de Elvis, Priscilla Presley, abriu um processo contra a família Presley. Os documentos afirmam que todos os três filhos concebidos pelo casal John Travolta e Kelly Preston, falecida em 2020, são frutos de fertilização em vitro. O mais novo deles seria, então, fruto da fertilização dos óvulos da neta de Elvis Presley.
Adquiridos pelo TMZ, os documentos revelam que a compra dos óvulos de Riley Keough, com apenas 20 anos na época, foi "um Jaguar antigo e entre US$ 10 mil e US$ 20 mil". Ou seja, cerca de R$ 100 mil.
No processo, Kruse acusa Navarone Garcia, filho de Priscilla, de quebra de contrato. Porém, a polêmica do processo também inclui Travolta e um adolescente de 15 anos.
Os documentos apresentam os detalhes da compra dos óvulos e o depoimento de Michael Lockwood, ex-marido de Lisa Marie Presley, falecida em 2023. Ele afirmou a Kruse que Kelly não conseguia ter filhos e que, antes de comprar os óvulos da neta de Presley, cogitaram comprar o da filha (Lisa Marie).
Lockwood também afirma que pensou em usar o segredo de Travolta para conseguir dinheiro em meio a problemas financeiros.
Dentre as provas, estão uma captura de tela de Priscilla Presley chamando o filho de Travolta de “lindo bisneto”, em mensagem.
"Brigitte Kruse, Kevin Fialko e seus co-conspiradores demonstraram que não há limite baixo demais nem linha ética que não estejam dispostos a cruzar na tentativa de causar ainda mais dor a Priscilla Presley e à sua família", dizem os advogados de Priscilla para o TMZ.
Esse, porém, não é o primeiro caso judicial entre Priscilla Presley e seus ex-sócios. Kruse e Fialko também acusaram a viúva de "levar Elvis à morte" e de "desligar os aparelhos" de sua filha, Lisa Marie.