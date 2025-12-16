Além do Tiny Desk: conheça projetos de live sessions brasileiros

Além do Tiny Desk: conheça projetos de live sessions brasileirosPara além do fenômeno da versão brasileira do Tiny Desk, o Brasil já se aventura a realizar sessões musicais gravadas desde 2013. Confira cinco projetos que enaltecem a música brasileira
No dia 7 de outubro, o programa Tiny Desk desembarcou no Brasil e, desde então, tem gerado grandes expectativas às terças-feiras, quando um novo artista é anunciado na mesinha.
Nesta terça-feira, 16, foi a vez de Manoel e Felipe Cordeiro, representando a música da Amazônia, realizarem participação no programa, que vai ao ar sempre às 11 horas.
Criada em 2008, pelo produtor musical Bob Boilen, a versão estadunidense reuniu diversos nomes da música para cantar em formato acústico, sem retorno ou amplificação, configurando o programa um fenômeno sob o selo da National Public Radio (NPR).
O formato, intitulado de "live sessions", pode ser traduzido como "sessão ao vivo" e designa um estilo de vídeo que lembra um pequeno show. Focado em uma seleção de músicas, o modelo traz faixas gravadas de uma vez, sem cortes, e em cenários que repaginam os estúdios.
Contudo, muito antes de o formato se tornar febre no Brasil com o programa estadunidense, diversas iniciativas nacionais já realizavam o mesmo movimento de apresentar ao mainstream artistas da cena alternativa, ou de oferecer um espaço de experimentação para músicos já consagrados.
Nesta terça-feira, além de um novo episódio do Tiny Desk, o Vida&Arte te convida a conferir cinco projetos semelhantes, produzidos em diferentes estados do País, que buscam valorizar, reafirmar e apresentar artistas da música brasileira.
Confira cinco iniciativas de sessions que merecem atenção
Som no Sebo
É no coração cultural do Bixiga, em São Paulo, que uma livraria, com suas estantes abarrotadas de livros, se transforma em um palco intimista.
Intitulado “Som no Sebo”, o projeto faz uso do Mercadinho Simples, uma extensão da conhecida Livraria Simples, que é conhecida por abrigar raridades literárias e promover eventos culturais diferenciados.
A iniciativa nasceu do desejo de um coletivo de diretores, fotógrafos e filmmakers de criar produções verdadeiramente artísticas, com a música e a literatura como pilares.
O projeto grava dois pocket shows por mês, com lançamentos quinzenais no YouTube. As performances também são complementadas por conteúdos extras, como bastidores e entrevistas, que podem ser conferidos no Instagram e no TikTok.
Desde sua criação, o canal já recebeu mais de 20 artistas, incluindo nomes de destaque como Zimbra, Far From Alaska e a banda Francisco El Hombre.
Onde assistir: no YouTube e no Spotify
Macaco Sessions
O Macaco Sessions é um projeto audiovisual da produtora brasileira Macaco Gordo, focado em registros intimistas de shows, visando aproximar público e artistas.
Geralmente gravado em ambientes que remetem à sala ou ao quintal de casas, o programa se consolidou como trilha sonora de momentos afetivos do público.
A primeira temporada, disponível no YouTube e nas plataformas digitais, reuniu 16 episódios com artistas consagrados, a exemplo de Ilê Aiyê, Daniela Mercury, Saulo, Harmonia do Samba, Péricles, Jau, Durval Lelys, Léo Santana, Pablo e Psirico.
Já em sua segunda temporada, o Macaco Sessions recebeu grandes nomes da música brasileira, com destaque para artistas da cena baiana, como Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Parangolé, Rachel Reis, Dorgival Dantas, Jorge Aragão, Olodum e, mais recentemente, Mestrinho.
Onde assistir: no YouTube e no Spotify
Degusto Sessions
De origem curitibana, o Degusto Sessions nasceu da vontade de criar um espaço em que bandas e artistas independentes possam apresentar sua arte em um ambiente acolhedor. Sediadas no café Degusto, as sessões acontecem dentro do salão do estabelecimento, fugindo do formato acústico, com mega amplificadores e bateria completa.
Com foco em artistas independentes, a iniciativa já recebeu nomes como A Banda Mais Bonita da Cidade e Terraplana.
Dentro do rol de convidados, o projeto também tem como intuito apresentar e valorizar, para outros estados do País, artistas tradicionais do ambiente curitibano, como o Conjunto Choro e Seresta, que há mais de 50 anos toca música nos espaços públicos da cidade.
Onde assistir: no YouTube e no Spotify
Nossa Toca
Nossa Toca Sessions carrega, na verdade, o nome do estúdio que abriga o projeto, responsável por realizar produções musicais, videoclipes e experiências musicais com novos artistas.
Além das jams gravadas no estúdio, o canal ganhou reconhecimento com o quadro Bus Live Sessions, que convida artistas de diferentes gêneros, em sua maioria iniciantes, para gravar em um ônibus antigo e bem decorado.
Eles gravaram com mais de 300 artistas durante sete anos, pararam há dois anos e, em 2025, voltaram com novos trabalhos.
Onde assistir: no YouTube e no Spotify
Rock Together Sessions
O Rock Together Sessions é uma série de apresentações gravadas ao vivo em vídeo no Rock Together Studio, em São Paulo. Com foco no rock e no metal, o projeto registra performances de bandas e artistas tocando em estúdio, em um formato íntimo e direto para a câmera.
O foco é mostrar os músicos em apresentações autênticas e cruas, muitas vezes tocando repertórios próprios e conversando brevemente com o público, em entrevistas no estúdio.
Existem registros de sessões lançadas desde pelo menos 2013, e o canal continua ativo, com lançamentos mensais.
Entre os nomes da cena rock nacional que já participaram estão Chuva Negra, Detestation, Ludovic e Armada.
Onde assistir: no YouTube e no Spotify