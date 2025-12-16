Além do Tiny Desk: conheça projetos de live sessions brasileiros

Manoel e Felipe Cordeiro participam do Tiny Desk Brasil / Crédito: REPRODUÇÃO/TINY DESK BRASIL NO YOUTUBE

No dia 7 de outubro, o programa Tiny Desk desembarcou no Brasil e, desde então, tem gerado grandes expectativas às terças-feiras, quando um novo artista é anunciado na mesinha. Nesta terça-feira, 16, foi a vez de Manoel e Felipe Cordeiro, representando a música da Amazônia, realizarem participação no programa, que vai ao ar sempre às 11 horas.

Leia mais | À frente do Tiny Talks, Sarah Oliveira compartilha bastidores do Tiny Desk Brasil: "Soberania brasileira" Criada em 2008, pelo produtor musical Bob Boilen, a versão estadunidense reuniu diversos nomes da música para cantar em formato acústico, sem retorno ou amplificação, configurando o programa um fenômeno sob o selo da National Public Radio (NPR). O formato, intitulado de "live sessions", pode ser traduzido como "sessão ao vivo" e designa um estilo de vídeo que lembra um pequeno show. Focado em uma seleção de músicas, o modelo traz faixas gravadas de uma vez, sem cortes, e em cenários que repaginam os estúdios. Contudo, muito antes de o formato se tornar febre no Brasil com o programa estadunidense, diversas iniciativas nacionais já realizavam o mesmo movimento de apresentar ao mainstream artistas da cena alternativa, ou de oferecer um espaço de experimentação para músicos já consagrados.

Intitulado “Som no Sebo”, o projeto faz uso do Mercadinho Simples, uma extensão da conhecida Livraria Simples, que é conhecida por abrigar raridades literárias e promover eventos culturais diferenciados. A iniciativa nasceu do desejo de um coletivo de diretores, fotógrafos e filmmakers de criar produções verdadeiramente artísticas, com a música e a literatura como pilares. O projeto grava dois pocket shows por mês, com lançamentos quinzenais no YouTube. As performances também são complementadas por conteúdos extras, como bastidores e entrevistas, que podem ser conferidos no Instagram e no TikTok.