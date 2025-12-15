Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banda A Loba faz apresentação gratuita em shopping de Fortaleza

Banda A Loba faz apresentação gratuita em shopping de Fortaleza

Show gratuito acontece nesta quinta, 18, às 19 horas, na praça de alimentação do Shopping Parangaba, com repertório ligado ao forró romântico
Autor Carolina Passos
Carolina Passos Autor
A banda A Loba se apresenta nesta quinta-feira, 18, às 19 horas, em show gratuito no Shopping Parangaba, em Fortaleza.

A apresentação acontece na praça de alimentação, no piso L3, e integra a programação cultural aberta ao público neste período de fim de ano.

Leia Também | O que é forró de favela? Saiba lugares para aprender a dançar

Popularmente associada ao forró romântico, também conhecido como forró de favela, a banda dialoga com um ritmo que surgiu nas periferias de Fortaleza nos anos 1990 e ganhou maior visibilidade na década de 2000.

O estilo se diferencia do forró tradicional por letras mais melódicas e por refletir vivências das comunidades onde nasceu.

No repertório do show desta quinta-feira, A Loba apresenta músicas recentes e sucessos já conhecidos do público.

Show A Loba

  • Quando: quinta-feira,18, às 19 horas
  • Onde: Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)
  • Gratuito

