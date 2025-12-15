Banda A Loba faz apresentação gratuita em shopping de Fortaleza

Show gratuito acontece nesta quinta, 18, às 19 horas, na praça de alimentação do Shopping Parangaba, com repertório ligado ao forró romântico

A apresentação acontece na praça de alimentação, no piso L3, e integra a programação cultural aberta ao público neste período de fim de ano.

A banda A Loba se apresenta nesta quinta-feira, 18, às 19 horas, em show gratuito no Shopping Parangaba , em Fortaleza.

Leia Também | O que é forró de favela? Saiba lugares para aprender a dançar

Popularmente associada ao forró romântico, também conhecido como forró de favela, a banda dialoga com um ritmo que surgiu nas periferias de Fortaleza nos anos 1990 e ganhou maior visibilidade na década de 2000.



O estilo se diferencia do forró tradicional por letras mais melódicas e por refletir vivências das comunidades onde nasceu.



No repertório do show desta quinta-feira, A Loba apresenta músicas recentes e sucessos já conhecidos do público.