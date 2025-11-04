Ney Matogrosso se apresenta no Tiny Desk Brasil nesta terça, 4

Ney Matogrosso participa do Tiny Desk Brasil / Crédito: Divulgação/Marcos Hermes

O Tiny Desk Brasil divulgou nesta terça-feira, 4, Ney Matogrosso como o convidado do programa que vai ao ar a partir das 11 horas. A atração já conta com outros quatro episódios: João Gomes, Péricles, Céu e Metá Metá e Negro Léo. A informação da participação de Ney Matogrosso foi publicada nas redes sociais do projeto junto de algumas fotos em polaroids do cantor e da banda no cenário do Tiny Desk.

“‘Depois do ensaio, pensei: já que vai ser assim, se joga. Faça o melhor que puder’, contou Ney. "Para quem saiu de casa aos 17 anos, enfrentou o pai autoritário, a censura, o conservadorismo e as armadilhas da indústria musical, nada seria obstáculo”, diz a legenda da publicação. A apresentação do artista é a quinta do projeto, que recebeu anteriormente a cantora Céu, Metá Metá e Negro Leo, Péricles e João Gomes. Os novos episódios do Tiny Desk Brasil são lançados semanalmente às terças-feiras, às 11 horas (horário de Brasília) no canal do YouTube do projeto, já as Tiny Talks, entrevistas com os artistas, são lançadas às quintas-feiras, também às 11 horas. Leia também | À frente do Tiny Talks, Sarah Oliveira compartilha bastidores do Tiny Desk Brasil: "Soberania brasileira"

Quem é Ney Matogrosso? Jesuíta Barbosa encarna a persona libertária de Ney Matogrosso na cinebiografia "Homem com H" Crédito: divulgação/paris entretenimento Com mais de cinquenta anos de carreira, Ney Matogrosso é cantor, intérprete, dançarino, ator e diretor brasileiro. Ex-integrante do Secos & Molhados, o artista seguiu carreira solo em 1975, com o lançamento do seu primeiro disco “Água do Céu – Pássaro”. Com uma voz inigualável e interpretações únicas nos palcos, Ney se destacou na MPB. Em meio a ditadura militar, o cantor transformava os shows em verdadeiros espetáculos teatrais, com o uso de maquiagens cênicas e vestuários exóticos, representando uma certa mudança de conceitos sobre o comportamento masculino apropriado no Brasil.