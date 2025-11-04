Ney Matogrosso se apresenta no Tiny Desk Brasil nesta terça, 4

Ney Matogrosso se apresenta no Tiny Desk Brasil nesta terça, 4O episódio com a apresentação de Ney Matogrosso fica disponível hoje, a partir das 11 horas, no canal do YouTube do Tiny Desk Brasil
O Tiny Desk Brasil divulgou nesta terça-feira, 4, Ney Matogrosso como o convidado do programa que vai ao ar a partir das 11 horas. A atração já conta com outros quatro episódios: João Gomes, Péricles, Céu e Metá Metá e Negro Léo.
A informação da participação de Ney Matogrosso foi publicada nas redes sociais do projeto junto de algumas fotos em polaroids do cantor e da banda no cenário do Tiny Desk.
“‘Depois do ensaio, pensei: já que vai ser assim, se joga. Faça o melhor que puder’, contou Ney. "Para quem saiu de casa aos 17 anos, enfrentou o pai autoritário, a censura, o conservadorismo e as armadilhas da indústria musical, nada seria obstáculo”, diz a legenda da publicação.
A apresentação do artista é a quinta do projeto, que recebeu anteriormente a cantora Céu, Metá Metá e Negro Leo, Péricles e João Gomes.
Os novos episódios do Tiny Desk Brasil são lançados semanalmente às terças-feiras, às 11 horas (horário de Brasília) no canal do YouTube do projeto, já as Tiny Talks, entrevistas com os artistas, são lançadas às quintas-feiras, também às 11 horas.
Leia também | À frente do Tiny Talks, Sarah Oliveira compartilha bastidores do Tiny Desk Brasil: "Soberania brasileira"
Quem é Ney Matogrosso?
Com mais de cinquenta anos de carreira, Ney Matogrosso é cantor, intérprete, dançarino, ator e diretor brasileiro. Ex-integrante do Secos & Molhados, o artista seguiu carreira solo em 1975, com o lançamento do seu primeiro disco “Água do Céu – Pássaro”.
Com uma voz inigualável e interpretações únicas nos palcos, Ney se destacou na MPB. Em meio a ditadura militar, o cantor transformava os shows em verdadeiros espetáculos teatrais, com o uso de maquiagens cênicas e vestuários exóticos, representando uma certa mudança de conceitos sobre o comportamento masculino apropriado no Brasil.
Em maio deste ano, Ney foi interpretado pelo ator Jesuíta Barbosa, no filme biográfico “Homem Com H”. A obra explora a vida e trajetória do cantor que desafiou padrões.
Aos 84 anos, o cantor chega agora ao palco do Tiny Desk Brasil “para viver uma experiência inédita: cantar sem todos os recursos tecnológicos, com os músicos tocando em volume baixo, em um ambiente intimista e com a plateia bem próxima”, afirma texto publicado nas redes do projeto.