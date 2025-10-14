Tiny Desk Brasil: veja curiosidades e saiba como assistir

Tiny Desk Brasil: veja curiosidades e saiba como assistirConhecido pelas versões acústicas de músicas conhecidas, formato chegou ao Brasil encabeçado por João Gomes. Saiba curiosidades e como assistir
Após várias participações de artistas brasileiros na versão original, o Tiny Desk Brasil estreou no YouTube no dia 7 de outubro. Com versões acústicas de hits de piseiro, o primeiro programa foi encabeçado pelo cantor pernambucano João Gomes.
O episódio desta terça-feira, 14, traz o trio Metá Metá, formado por Juçara Marçal, Kiko Dinucci e Thiago França, conhecido pela fusão de ritmos brasileiros, jazz e música africana. Junta-se a eles o convidado Negro Leo, maranhense em alta na cena da música experimental brasileira.
A seguir, veja curiosidades e saiba como assistir ao Tiny Desk Brasil.
Tiny Desk Brasil: Conheça os bastidores e as curiosidades da versão nacional
Inspirada pelo projeto Tiny Desk Concerts criado em 2008 pela National Public Radio (NPR), mas popularizado somente como Tiny Desk, a versão nacional do projeto celebra a diversidade de gêneros do País com convidados que transitam entre o mainstream e a cena independente.
A ideia é garantir apresentações intimistas em vez de grandes concertos. Os artistas frequentemente improvisam e tocam versões especiais de suas músicas, priorizando a voz como o som mais importante da apresentação.
No Brasil, o Tiny Desk é conduzido pela Anonymous Content Brazil em parceria com o YouTube, com curadoria da própria NPR e da produtora Amabis. Uma regra é que as performances devem ser sempre ao vivo, valorizando o improviso dos artistas.
Os programas da versão brasileira são gravados por ora na sede do Google em São Paulo, em um escritório no qual os artistas são convidados a contribuir com algum objeto. Em entrevista, João Gomes revelou que sua equipe trouxe uma bandeirinha de Pernambuco, que pode ser vista no vídeo de seu show.
A revelação dos convidados acontece apenas algumas horas antes do lançamento de seus respectivos episódios com polaroides postadas no perfil do Instagram do projeto. Até o momento, estão confirmadas duas temporadas com cinco episódios cada.
Na internet, a reação ao projeto foi de compará-lo ao Acústico MTV, também inspirado em um formato internacional, o MTV Unplugged, exibido entre 1991 e 2023.
A presença da apresentadora Sarah Oliveira no projeto ajudou a contribuir com essa aura de “sucessor”, o qual busca se consolidar entre o público brasileiro.
Tiny Desk Brasil: Saiba como assistir
Com um novo episódio toda terça-feira às 11 horas, o Tiny Desk Brasil disponibiliza os shows gratuitamente em seu canal do YouTube.
Logo em seguida, no mesmo canal, é publicado o programa “Tiny Talk” em que Sarah Oliveira entrevista o artista da semana.