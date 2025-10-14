Tiny Desk Brasil: veja curiosidades e saiba como assistir

João Gomes abriu a primeira temporada do projeto Tiny Desk Brasil com versões acústicas de hits de piseiro / Crédito: Divulgação/Tiny Desk Brasil

Após várias participações de artistas brasileiros na versão original, o Tiny Desk Brasil estreou no YouTube no dia 7 de outubro. Com versões acústicas de hits de piseiro, o primeiro programa foi encabeçado pelo cantor pernambucano João Gomes. O episódio desta terça-feira, 14, traz o trio Metá Metá, formado por Juçara Marçal, Kiko Dinucci e Thiago França, conhecido pela fusão de ritmos brasileiros, jazz e música africana. Junta-se a eles o convidado Negro Leo, maranhense em alta na cena da música experimental brasileira.

A seguir, veja curiosidades e saiba como assistir ao Tiny Desk Brasil. Inspirada pelo projeto Tiny Desk Concerts criado em 2008 pela National Public Radio (NPR), mas popularizado somente como Tiny Desk, a versão nacional do projeto celebra a diversidade de gêneros do País com convidados que transitam entre o mainstream e a cena independente. A ideia é garantir apresentações intimistas em vez de grandes concertos. Os artistas frequentemente improvisam e tocam versões especiais de suas músicas, priorizando a voz como o som mais importante da apresentação.

No Brasil, o Tiny Desk é conduzido pela Anonymous Content Brazil em parceria com o YouTube, com curadoria da própria NPR e da produtora Amabis. Uma regra é que as performances devem ser sempre ao vivo, valorizando o improviso dos artistas. Os programas da versão brasileira são gravados por ora na sede do Google em São Paulo, em um escritório no qual os artistas são convidados a contribuir com algum objeto. Em entrevista, João Gomes revelou que sua equipe trouxe uma bandeirinha de Pernambuco, que pode ser vista no vídeo de seu show.

A revelação dos convidados acontece apenas algumas horas antes do lançamento de seus respectivos episódios com polaroides postadas no perfil do Instagram do projeto. Até o momento, estão confirmadas duas temporadas com cinco episódios cada. Na internet, a reação ao projeto foi de compará-lo ao Acústico MTV, também inspirado em um formato internacional, o MTV Unplugged, exibido entre 1991 e 2023. A presença da apresentadora Sarah Oliveira no projeto ajudou a contribuir com essa aura de “sucessor”, o qual busca se consolidar entre o público brasileiro.