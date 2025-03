Daniela Mercury e Tony Salles discutem em show: 'Não sou moleque'

Daniela Mercury e Tony Salles trocam farpas na madrugada de terça-feira, 4, no carnaval de Salvador / Crédito: Band folia/reprodução

Nesta edição, o carnaval de Salvador foi marcado por um desentendimento entre os cantores Daniela Mercury e Tony Salles. A motivação de deixar o clima tenso no circuito Dodô (Barra-Ondina), na madrugada desta terça-feira, 4, foi a proximidade entre os trios elétricos que faziam o trajeto. Durante a sua performance, a cantora reclamou no microfone que a proximidade do trio elétrico do cantor interferia na qualidade do som de sua apresentação.

Na ocasião ela interrompeu a música Maimbê Dandá e encarou o trio de Tony Salles. "Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu Tony? Respeite que não sou moleque, rapaz. Ficou feio, viu bicho", falou a cantora.

Tony Salles também respondeu durante apresentação: “O trio precisa andar” O ex-líder do grupo Parangolé, respondeu sem citar o nome da artista. Ele parou a performance para explicar que aconteceram alguns atrasos na programação que resultou na aceleração do trio no percurso. “A gente está um pouco corrido hoje. Eu peço mil desculpas a vocês, porque atrasou muito a saída lá e vocês precisam de uma explicação. O percurso é para ser feito dentro de um tempo e as pessoas, às vezes, acabam segurando o percurso e atrasa”, disse ao público. Ele também pediu respeito e relembrou sua trajetória artística. “O trio precisa andar. Foi feito para andar. A gente precisa se respeitar, não é porque sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar”, afirmou.

O show de Tony Salles saiu com mais de uma hora de atraso no Circuito Barra-Ondina. Demora que resultou na ultrapassagem de Daniela Mercury e Guga Meyra. O esposo da Scheila Carvalho também realizou um show no Camarote Glamour, em Salvador, na mesma noite. Pronunciamento da equipe de Daniela Mercury A empresária e esposa de Daniela Mercury, Malu Verçosa, publicou nas redes sociais uma nota, em que informa o posicionamento da cantora. Ela inicia relembrando suas vivências no carnaval de salvador, mas comenta sobre o “desrespeito” desta madrugada. Em seguida ela enfatiza o atraso do cantor que respondeu Mercury.

“O cantor Tony Salles chegou atrasadíssimo no Farol da Barra e o fiscal nos pediu para passar na frente já que estávamos prontos. Passou o artista Guga Meira e em seguida Daniela, tamanho o atraso dele. Aliás é assim que tem que ser para o carnaval não parar e não atrasar o desfile”, completa. Na nota, Malu ainda informa que seguiram o fluxo do desfile respeitando a distância do trio da frente, enquanto a partir do Cristo da Barra, o trio do cantor Tony Salles estava “colado” do show da cantora, “atrapalhando o desfile”, como ela pontua. “E ele justifica dizendo que estava atrasado pro show no camarote. Chegasse no horário então. Quem tem compromisso, não atrasa. Coisa feia. E sabe o que é pior? Encerramos o desfile e ele, que estava atrasado, ainda ficou mais meia hora cantando. Respeite a rainha, Tony Salles”, conclui a nota de Verçosa.