A Banda Mais Bonita da Cidade faz show gratuito em Fortaleza

O grupo paranaense A Banda Mais Bonita da Cidade realiza show gratuito no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), localizado no Centro de Fortaleza, no dia 11 de maio. A apresentação se inicia às 20 horas.

Conhecida principalmente pela música “Oração”, a banda chega a Fortaleza após lançar o álbum “O Futuro Já Está Acontecendo”, quarto disco da carreira. Antes do grupo, irão se apresentar no CCBNB os artistas Adel (18h30min) e Cláudio Nucci (19 horas).