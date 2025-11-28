Anitta recusa show por não querer cachê com dinheiro público

Anitta recusa show por não querer cachê com dinheiro públicoInformação foi confirmada pela Secretaria de Turismo da capital potiguar que destacou postura determinada da cantora
A funkeira Anitta recusou o convite para cantar em um evento de final do ano em Natal, no Rio Grande do Norte. A informação foi revelada por Iracy Azevedo, presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte) no RN no Ar, na última quinta-feira, 27.
Durante a entrevista no programa da TV Tropical, afiliada da Record, Iracy disse que havia uma possibilidade da carioca vir para o estado, porém haviam limitações em relação a origem do pagamento.
Leia também | Filha de Eliane do Forró, Jael Lia constrói carreira no rock
“A Anitta poderia até vir, mas ela tem algumas restrições em relação a pagamento de dinheiro público. Eu acho até nobre da parte dela. Ela defende um princípio e se mantém nesse princípio", afirmou a presidente da Funcarte.
“Procedimento padronizado”, diz assessoria de Anitta sobre pagamentos
Em nota, o Grupo Rodamoinho, responsável pela gestão de carreira de Anitta, informou que todas as contratações da funkeira que são para eventos financiados pelo poder público seguem um procedimento padronizado.
Leia também | Ensaios da Anitta acontece em janeiro em Fortaleza; saiba mais
“A artista só se apresenta mediante contratação realizada por empresas produtoras ou organizadoras de eventos que estejam regularmente habilitadas, licitadas e responsáveis pela execução integral do projeto”, diz o comunicado.
Leia também | Vídeo de Luiza Possi e comentário de Maria Gadú geram polêmicas; entenda
“Essa diretriz visa assegurar transparência, conformidade legal e isonomia. Além disso, reforçamos que não há qualquer recusa específica à cidade de Natal. A política adotada pela equipe de Anitta é a mesma para qualquer município ou órgão público do país, garantindo a uniformidade dos processos e o cumprimento rigoroso da legislação aplicável", finaliza o informe.