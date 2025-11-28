Anitta recusa show por não querer cachê com dinheiro público

Anitta recusa show em Natal por não aceitar cachê vindo do dinheiro público / Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

A funkeira Anitta recusou o convite para cantar em um evento de final do ano em Natal, no Rio Grande do Norte. A informação foi revelada por Iracy Azevedo, presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte) no RN no Ar, na última quinta-feira, 27. Durante a entrevista no programa da TV Tropical, afiliada da Record, Iracy disse que havia uma possibilidade da carioca vir para o estado, porém haviam limitações em relação a origem do pagamento.

"A Anitta poderia até vir, mas ela tem algumas restrições em relação a pagamento de dinheiro público. Eu acho até nobre da parte dela. Ela defende um princípio e se mantém nesse princípio", afirmou a presidente da Funcarte. "Procedimento padronizado", diz assessoria de Anitta sobre pagamentos Em nota, o Grupo Rodamoinho, responsável pela gestão de carreira de Anitta, informou que todas as contratações da funkeira que são para eventos financiados pelo poder público seguem um procedimento padronizado.


