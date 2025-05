Tatá Werneck responde indireta de Luana Piovani; Veja comentários

O comentário foi feito em uma publicação recente no perfil de Piovani, onde a seguidora escreveu: “A Globo podia bem trocar a Tatá pela Luana. Eu ficaria horas assistindo, conteúdo e inteligência no ponto”.

Conhecida por suas postagens recheadas de ironias, Luana Piovani repercutiu após responder um internauta no instagram nesta segunda-feira, 19. O comentário em questão sugeria que ela substituísse Tatá Werneck na apresentação do programa Lady Night .

A atriz então respondeu: “Falta dinheiro e coragem, amada, eles não topam quem não os reverencia e sempre diz amém”.

Sugestão de internauta rendeu alfinetada de Luana Piovani Crédito: Reprodução/Instagram

Após a indireta, a humorista Tatá Werneck se pronunciou em outro comentário feito na quarta-feira, 21, com diversos elogios à Luana Piovani: “Luana é maravilhosa! Inteligente, linda, corajosa! Uma mulher potente e uma mãezona, uma grande atriz também”.

“Só não entendi porque me meteram nessa do nada (risos). Estou aqui trocando meu absorvente, indo gravar e do nada tomo uma voadora. Mas eu também não sou de baixar a cabeça não. Acho que nenhuma mulher chega numa posição de destaque se não se posicionar. Admiro muito Luana também por isso. Seria incrível um programa dela na TV”, escreveu Tatá no restante do comentário .