Morgana Camila apresenta solo no Theatro José de Alencar

A comediante e influenciadora digital Morgana Camila apresenta o primeiro espetáculo solo no Theatro José de Alencar (TJA). Intitulada "O Barai Dá, O Barai Tira", a montagem chega ao equipamento cultural na sexta-feira, 12, às 19h30min.
Baseada na história de vida de Morgana Camila, a peça de humor é dirigida por Moisés Loureiro e explora os desafios da artista para equilibrar carreira, família e sentimentos.
A produção aborda suas facetas como comediante, influencer, publicitária, mãe e empresária. "O Barai Dá, o Barai Tira" foi apresentado no Teatro RioMar Fortaleza em outubro.
Quem é Morgana Camila?
Natural de Maranguape (CE), Camila Morgana ganhou destaque com sua narração diferente do desfile de 7 de setembro e pela criação do bordão “Arrasa na Major”, que viralizou nas redes sociais e a projetou nacionalmente.
No teatro, expandiu sua carreira com a versão teatral do podcast "Assistiu Porque Quis", que passou por várias cidades do Brasil.
Colaborou Raquel Aquino
Espetáculo de Morgana Camila em Fortaleza
- Quando: sexta-feira, 12, às 19h30min
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Quanto: entre R$ 30 e R$ 80 via Sympla
- Mais informações: @morganacamila