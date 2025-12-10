Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morgana Camila apresenta solo no Theatro José de Alencar

A influenciadora digital e comediante Morgana Camila volta a apresentar seu primeiro solo, "O Barai Dá, O Barai Tira", em Fortaleza
A comediante e influenciadora digital Morgana Camila apresenta o primeiro espetáculo solo no Theatro José de Alencar (TJA). Intitulada "O Barai Dá, O Barai Tira", a montagem chega ao equipamento cultural na sexta-feira, 12, às 19h30min.

Baseada na história de vida de Morgana Camila, a peça de humor é dirigida por Moisés Loureiro e explora os desafios da artista para equilibrar carreira, família e sentimentos.

A produção aborda suas facetas como comediante, influencer, publicitária, mãe e empresária. "O Barai Dá, o Barai Tira" foi apresentado no Teatro RioMar Fortaleza em outubro. 

Quem é Morgana Camila?

Natural de Maranguape (CE), Camila Morgana ganhou destaque com sua narração diferente do desfile de 7 de setembro e pela criação do bordão “Arrasa na Major”, que viralizou nas redes sociais e a projetou nacionalmente.

No teatro, expandiu sua carreira com a versão teatral do podcast "Assistiu Porque Quis", que passou por várias cidades do Brasil.

Espetáculo de Morgana Camila em Fortaleza

  • Quando: sexta-feira, 12, às 19h30min
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Quanto: entre R$ 30 e R$ 80 via Sympla
  • Mais informações: @morganacamila

