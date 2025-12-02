Larissa Manoela relembra personagens e celebra carreira

Larissa Manoela celebra 20 anos de carreira com encontro entre personagens / Crédito: Reprodução/ Instagram @larissamanoela

Larissa Manoela celebrou seus 20 anos de carreira com uma homenagem criativa ao próprio percurso na TV e no cinema. Em um vídeo divulgado nas redes sociais na segunda-feira, 1º, a atriz aparece contracenando com versões passadas de si mesma, trazendo de volta personagens que marcaram diferentes fases de sua formação artística.

Leia Também | Jorge & Mateus comemoram 20 anos com show na Arena Castelão No registro, Larissa recria desde papéis que fizeram parte de sua infância, como Guilhermina, do filme “O Palhaço” (2011), até figuras que a projetaram nacionalmente, como a mimada Maria Joaquina, de “Carrossel” (2012). Também reaparecem as gêmeas Manuela e Isabela, de “Cúmplices de um Resgate” (2016), e a protagonista Isadora, de “Além da Ilusão” (2022), seu primeiro grande destaque na Globo.

A atriz ainda incorpora Estela, personagem que atualmente interpreta em “Êta Mundo Melhor!”.



Larissa Manoela celebra 20 anos de carreira “PARA TUDO! Este mês comemoro 20 anos de carreira e recebi umas visitas inesperadas (e icônicas!)”, escreveu Larissa na legenda. Segundo ela, a ideia de revisitar antigas versões de si nasceu do desejo de celebrar o marco com humor e nostalgia. Entre provocações e comentários afetuosos, as personagens aparecem discutindo como a atriz deveria comemorar as duas décadas de trajetória, enquanto a Larissa “real” reage às sugestões com surpresa e divertimento. A proposta despertou entusiasmo entre admiradores e colegas, que encheram a publicação de elogios. “Genial! Estou aqui chorando”, escreveu uma seguidora. “Que coisa mais linda e especial!”, comentou outra.