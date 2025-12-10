Novo espetáculo de Carri Costa une comédia e melancolia

Carri Costa e Solange Teixeira estrelam comédia crítica sobre artistas seduzidos pelas redes sociais / Crédito: Divulgação/Juan Moreira

A dupla de artistas CururuTeitei e PirrôTotinha vê sua parceria abalada quando trocam o circo por outros meios para chegar à fama. Essa história chega ao palco do Teatro da Praia, em Fortaleza, com o espetáculo "Grugumim".



A nova montagem de Carri Costa estreia nesta quarta-feira, 10, expondo uma crise dos artistas tradicionais na era da hiperexposição digital. Com duas sessões a cada noite, a apresentação fica em cartaz também na quinta-feira, 11, no sábado, 13, e no domingo, 14. Na trama, quando os palhaços CururuTeitei e PirrôTotinha largam mão do Circo Peneirão, o picadeiro fica sob o iminente risco do fim e os artistas se lançam em uma jornada comandada pela lógica da produtividade.

Peça discute complexidades do fazer artístico A montagem, produzida pela Associação dos Produtores Teatrais do Ceará, aborda a superficialidade e o fascínio provocado pelas redes sociais.