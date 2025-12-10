Novo espetáculo de Carri Costa une comédia e melancolia

Novo espetáculo de Carri Costa une comédia e melancoliaPeça "Grugumim" estreia no Teatro da Praia; montagem une comédia e melancolia com dois palhaços no palco
A dupla de artistas CururuTeitei e PirrôTotinha vê sua parceria abalada quando trocam o circo por outros meios para chegar à fama. Essa história chega ao palco do Teatro da Praia, em Fortaleza, com o espetáculo "Grugumim".
A nova montagem de Carri Costa estreia nesta quarta-feira, 10, expondo uma crise dos artistas tradicionais na era da hiperexposição digital. Com duas sessões a cada noite, a apresentação fica em cartaz também na quinta-feira, 11, no sábado, 13, e no domingo, 14.
Na trama, quando os palhaços CururuTeitei e PirrôTotinha largam mão do Circo Peneirão, o picadeiro fica sob o iminente risco do fim e os artistas se lançam em uma jornada comandada pela lógica da produtividade.
Peça discute complexidades do fazer artístico
A montagem, produzida pela Associação dos Produtores Teatrais do Ceará, aborda a superficialidade e o fascínio provocado pelas redes sociais.
Em forma de sátira, a peça une comédia e melancolia para contar a história de artistas na perseguição de um estrelato que parece estar nas plataformas.
Interpretados por Carri e Solange Teixeira, as personagens experimentam novos desafios artísticos à medida que tentam incorporar as linguagens da publicidade, da televisão, do cinema e das redes sociais, tendo seus processos criativos e até sua parceria abaladas no caminho.
"Grugumim" em Fortaleza
- Quando: quarta e quinta, 10 e 11; sábado e domingo, 13 e 14, às 19h30min e às 21 horas
- Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
- Mais informações: @teatrodapraia