Festival de Cinema de Canoa Quebrada anuncia vencedores de 2025

Nesta quinta-feira, 4, o Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada encerrou sua programação, anunciando os vencedores da 15ª edição do evento.
Após a exibição gratuita de 58 produções, o evento teve sua finalização em cerimônia na Praça Maria Alice, em Canoa Quebrada, com a presença de diretores, realizadores, convidados e público.
Na Mostra Infantil, o prêmio de Melhor Filme/Melhor Animação foi para “Almadia”, dirigido por Mariana Medina, que também recebeu o prêmio de Melhor Trilha Original, assinada por Fernando Catatau.
Já o prêmio de Melhor Filme da Mostra Competitiva Nacional foi para “A Nave Que Nunca Pousa”, de Ellen Morais, que também conquistou o prêmio de Melhor Som, sob assinatura de Janaína Lacerda.
Na categoria Melhor Documentário, o destaque foi “Pupá”, de Osani, enquanto o prêmio de Melhor Filme Internacional foi concedido a “Babilônia”, de Duda Gambogi.
Na Mostra Dragão do Mar, o escolhido como Melhor Filme foi “Raízes do Ceará, Mãos da Terra”, dirigido por Lila Valfer.
Já na categoria Melhor Direção e Melhor Roteiro, o vencedor foi Lucas Borges, por “Pequeno B”, e, na de Melhor Fotografia, Bruno Andrino, por “Silenciados”.
Relembre o que aconteceu na 15ª edição do Cine Canoa
O evento, consolidado como um dos mais importantes da região Nordeste, chegou a 2025 com o tema “Cinema, Educação e Movimentos Sociais”, destacando produções que dialogavam com questões contemporâneas e com o impacto das narrativas na formação cultural.
Nesta edição, o festival recebeu mais de 800 inscrições, das quais 58 filmes foram selecionados para compor as mostras Competitiva, Infantil, Dragão do Mar e Latino-Americana de Cinema.
O conjunto reuniu ficções, documentários, animações e obras experimentais que refletiam a diversidade estética e temática da produção audiovisual do Brasil e de países vizinhos.
Ainda nas interpretações, o júri destacou Tony Silva e Múcia Teixeira, premiadas como Melhor Atriz por “Mariana e Ludovina”, e Rodger Rogério, premiado como Melhor Ator por “Os Finais de Domingo”.
A Melhor Direção de Arte foi para Wesley Santos, por “Catty Bete”. A Melhor Montagem foi concedida a Victória Kaminski e Rubens Fabricio, por “Posso Contar nos Dedos”.
Leia mais
Confira a lista de vencedores do XV Curta Canoa
- Melhor Filme da Mostra Infantil / Melhor Animação: Almadia, de Mariana Medina (CE)
- Melhor Filme da Mostra Competitiva Nacional: A Nave Que Nunca Pousa, de Ellen Morais (PE)
- Melhor Documentário: Pupá, de Osani (RN)
- Melhor Filme Internacional: Babilônia, de Duda Gambogi (Cuba/Brasil)
- Melhor Filme da Mostra Dragão do Mar: Raízes do Ceará - Mãos da Terra, de Lila Valfer (CE)
- Melhor Direção: Lucas Borges, por Pequeno B (MG)
- Melhor Fotografia: Bruno Andrino, por Silenciados (México)
- Melhor Atriz Tony Silva e Múcia Teixeira, por Mariana e Ludovina (RN)
- Menção Honrosa de Atuação para: Glenda Adrielly, por Tamarindo Seco (CE)
- Melhor Ator Rodger Rogério, por Os Finais de Domingo (CE)
- Melhor Direção de Arte: Wesley Santos, por Catty Bete (MA)
- Melhor Roteiro: Lucas Borges, por Pequeno B (MG)
- Melhor Som: Janaína Lacerda, por A Nave Que Nunca Pousa (PB)
- Melhor Montagem: Victória Kaminski e Rubens Fabricio, por Posso Contar nos Dedos (RS)
- Melhor Trilha Original: Fernando Catatau, por Almadia (CE)
- Menção Honrosa pela Pesquisa Histórica: Campo de Concentração do Patu, de Flávio Alves (CE)
- Melhor Filme pelo Fórum dos Festivais: Tamarindo Seco, de Dinorá Melo (CE)