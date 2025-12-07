Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival de Cinema de Canoa Quebrada anuncia vencedores de 2025

Festival de Cinema de Canoa Quebrada anuncia vencedores de 2025

Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada, o Curta Canoa, encerrou sua 15ª edição após exibir mais de 58 filmes
Autor Sofia Herrero
Autor
Sofia Herrero Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta quinta-feira, 4, o Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada encerrou sua programação, anunciando os vencedores da 15ª edição do evento.

Após a exibição gratuita de 58 produções, o evento teve sua finalização em cerimônia na Praça Maria Alice, em Canoa Quebrada, com a presença de diretores, realizadores, convidados e público.

Leia também  | Cinema Cearense marca presença na Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte

Na Mostra Infantil, o prêmio de Melhor Filme/Melhor Animação foi para “Almadia”, dirigido por Mariana Medina, que também recebeu o prêmio de Melhor Trilha Original, assinada por Fernando Catatau.

Já o prêmio de Melhor Filme da Mostra Competitiva Nacional foi para “A Nave Que Nunca Pousa”, de Ellen Morais, que também conquistou o prêmio de Melhor Som, sob assinatura de Janaína Lacerda.

Na categoria Melhor Documentário, o destaque foi “Pupá”, de Osani, enquanto o prêmio de Melhor Filme Internacional foi concedido a “Babilônia”, de Duda Gambogi.

Na Mostra Dragão do Mar, o escolhido como Melhor Filme foi “Raízes do Ceará, Mãos da Terra”, dirigido por Lila Valfer.

Já na categoria Melhor Direção e Melhor Roteiro, o vencedor foi Lucas Borges, por “Pequeno B”, e, na de Melhor Fotografia, Bruno Andrino, por “Silenciados”.

Relembre o que aconteceu na 15ª edição do Cine Canoa

O evento, consolidado como um dos mais importantes da região Nordeste, chegou a 2025 com o tema “Cinema, Educação e Movimentos Sociais”, destacando produções que dialogavam com questões contemporâneas e com o impacto das narrativas na formação cultural.

Nesta edição, o festival recebeu mais de 800 inscrições, das quais 58 filmes foram selecionados para compor as mostras Competitiva, Infantil, Dragão do Mar e Latino-Americana de Cinema.

O conjunto reuniu ficções, documentários, animações e obras experimentais que refletiam a diversidade estética e temática da produção audiovisual do Brasil e de países vizinhos.

Ainda nas interpretações, o júri destacou Tony Silva e Múcia Teixeira, premiadas como Melhor Atriz por “Mariana e Ludovina”, e Rodger Rogério, premiado como Melhor Ator por “Os Finais de Domingo”.

A Melhor Direção de Arte foi para Wesley Santos, por “Catty Bete”. A Melhor Montagem foi concedida a Victória Kaminski e Rubens Fabricio, por “Posso Contar nos Dedos”.

Leia mais

Confira a lista de vencedores do  XV Curta Canoa

  • Melhor Filme da Mostra Infantil / Melhor Animação: Almadia, de Mariana Medina (CE)
  • Melhor Filme da Mostra Competitiva Nacional: A Nave Que Nunca Pousa, de Ellen Morais (PE)
  • Melhor Documentário: Pupá, de Osani (RN)
  • Melhor Filme Internacional: Babilônia, de Duda Gambogi (Cuba/Brasil)
  • Melhor Filme da Mostra Dragão do Mar: Raízes do Ceará - Mãos da Terra, de Lila Valfer (CE)
  • Melhor Direção: Lucas Borges, por Pequeno B (MG)
  • Melhor Fotografia: Bruno Andrino, por Silenciados (México)
  • Melhor Atriz Tony Silva e Múcia Teixeira, por Mariana e Ludovina (RN)
  • Menção Honrosa de Atuação para: Glenda Adrielly, por Tamarindo Seco (CE)
  • Melhor Ator Rodger Rogério, por Os Finais de Domingo (CE)
  • Melhor Direção de Arte: Wesley Santos, por Catty Bete (MA)
  • Melhor Roteiro: Lucas Borges, por Pequeno B (MG)
  • Melhor Som: Janaína Lacerda, por A Nave Que Nunca Pousa (PB)
  • Melhor Montagem: Victória Kaminski e Rubens Fabricio, por Posso Contar nos Dedos (RS)
  • Melhor Trilha Original: Fernando Catatau, por Almadia (CE)
  • Menção Honrosa pela Pesquisa Histórica: Campo de Concentração do Patu, de Flávio Alves (CE)
  • Melhor Filme pelo Fórum dos Festivais: Tamarindo Seco, de Dinorá Melo (CE)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar