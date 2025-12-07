Festival de Cinema de Canoa Quebrada anuncia vencedores de 2025

Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada, o Curta Canoa, encerra sua 15ª edição após exibir mais de 58 filmes / Crédito: Divulgação/Curta Canoa

Nesta quinta-feira, 4, o Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada encerrou sua programação, anunciando os vencedores da 15ª edição do evento. Após a exibição gratuita de 58 produções, o evento teve sua finalização em cerimônia na Praça Maria Alice, em Canoa Quebrada, com a presença de diretores, realizadores, convidados e público.

Na Mostra Infantil, o prêmio de Melhor Filme/Melhor Animação foi para "Almadia", dirigido por Mariana Medina, que também recebeu o prêmio de Melhor Trilha Original, assinada por Fernando Catatau. Já o prêmio de Melhor Filme da Mostra Competitiva Nacional foi para "A Nave Que Nunca Pousa", de Ellen Morais, que também conquistou o prêmio de Melhor Som, sob assinatura de Janaína Lacerda. Na categoria Melhor Documentário, o destaque foi "Pupá", de Osani, enquanto o prêmio de Melhor Filme Internacional foi concedido a "Babilônia", de Duda Gambogi.

Na Mostra Dragão do Mar, o escolhido como Melhor Filme foi “Raízes do Ceará, Mãos da Terra”, dirigido por Lila Valfer. Já na categoria Melhor Direção e Melhor Roteiro, o vencedor foi Lucas Borges, por “Pequeno B”, e, na de Melhor Fotografia, Bruno Andrino, por “Silenciados”. Relembre o que aconteceu na 15ª edição do Cine Canoa O evento, consolidado como um dos mais importantes da região Nordeste, chegou a 2025 com o tema “Cinema, Educação e Movimentos Sociais”, destacando produções que dialogavam com questões contemporâneas e com o impacto das narrativas na formação cultural.