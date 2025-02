Canoa Quebrada recebe nova edição de festival de cinema

Abertura da 14ª edição do Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada (Curta Canoa) terá exibição do curta-metragem "Vicente Fininho, o homem que virava cachorro"

Com 43 filmes selecionados, o Curta Canoa 2025 conta com produções de 19 estados do País, além de criações internacionais, que concorrem nas mostras Competitiva, Dragão do Mar e Infantil.

O lançamento do 14º Curta Canoa ocorre na terça-feira, 11, às 18h30min. A abertura será realizada no Espaço SerARÁ, novidade na edição de 2025, construído para ser um local permanente de promoção da cultura e arte da região.

Localizado na rua Coronel Alexanzito, número 257/1, no bairro Centro, em Aracati, a estreia contará com a exibição de “Vicente Fininho, o homem que virava cachorro”, curta-metragem de Adriano Lima e Rui Ferreira.