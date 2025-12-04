Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival Elos: Otto integra programação com show no domingo, 7

Cantor pernambucano se apresenta na mesma data de Vanessa da Mata e Gaby Amarantos; evento acontece na Praia de Iracema
Autor Gabriele Soares / Especial para O POVO
Gabriele Soares / Especial para O POVO
O cantor Otto completa a programação do Festival Elos com show que acontece no domingo, 7, no palco da Praia de Iracema.

A participação do pernambucano foi anunciada nas redes sociais do festival na manhã desta quinta-feira, 4. O repertório do artista é composto por músicas como "Crua", " Saudade" e "Ciranda de Maluco". Em seu trabalho, ele une ritmos brasileiros com o eletrônico. 

Otto faz show no mesmo dia de Vanessa da Mata e Gaby Amarantos, parte de um line-up que contempla 35 artistas. O festival será organizado em três palcos: Palco Elos, Palco Aparelhagem e Palco AceleraMICBR, no Centro Cultural Belchior (CCBel).

LEIA TAMBÉM | Ministra Margareth Menezes fala sobre edição de MICBR em Fortaleza

A sétima edição do Festival Elos tem parceria inédita com o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR) com ações em equipamentos como o Teatro São José, Escola Porto Iracema das Artes e Instituto Cultural Iracema. 

Otto no Festival Elos

  • Quando: domingo, 7, às 19h10min
  • Onde: Aterro da Praia de Iracema
  • Gratuito

agenda cultural

