Festival Elos: Otto integra programação com show no domingo, 7

Cantor pernambucano se apresenta na mesma data de Vanessa da Mata e Gaby Amarantos; evento acontece na Praia de Iracema

O cantor Otto completa a programação do Festival Elos com show que acontece no domingo, 7, no palco da Praia de Iracema.

A participação do pernambucano foi anunciada nas redes sociais do festival na manhã desta quinta-feira, 4. O repertório do artista é composto por músicas como "Crua", " Saudade" e "Ciranda de Maluco". Em seu trabalho, ele une ritmos brasileiros com o eletrônico.