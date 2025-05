Festival Curta Canoa abre inscrições para 15ª edição

Inscrições do Festival Curta Canoa são gratuitas e seguem abertas até o fim de maio. Cineastas de toda a América Latina podem candidatar seus curtas-metragens

Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Curta Canoa – Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada, um dos principais eventos de audiovisual do Nordeste.

Cineastas de toda a América Latina têm até o dia 31 de maio para inscrever seus curtas-metragens no festival, que será realizado de 6 a 13 de setembro, na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no litoral leste cearense.