Daniel Groove e Catatau fazem show gratuito sábado, 13, no Dragão

Daniel Groove e Fernando Catatau fazem shows gratuitos neste sábado (13) Crédito: Chay Campos e Manoel Antonio/Divulgação

O cantor e compositor Daniel Groove divide o palco do Dragão do Mar com o guitarrista, cantor e produtor musical Fernando Catatau neste sábado, 13, às 19h30min. O espetáculo abre o primeiro dia da programação musical gratuita do ciclo Férias no Dragão. Daniel Groove canta canções de seus três álbuns solo, além de apresentar o single inédito "Volta". Sobre o single, Daniel comenta que foi gravado em 2012, para que fosse lançado em “Giramundo”, seu primeiro disco solo. ”Por motivos múltiplos da época, a música acabou não entrando no álbum e, agora em 2024, comemora-se os 10 anos que o 'Giramundo' ganhou o prêmio Dynamite de Melhor Álbum MPB”. O espetáculo contará ainda com a cantora e compositora Nayra Costa e de Lua Costa, filha de Daniel, na música “Você Sabe Muito Bem o Que Me Resta”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já Fernando Catatau apresenta o show "Só as Românticas", mostrando seu lado sentimental e melancólico. O repertório traz, ainda, clássicos de Cidadão Instigado, banda brasileira de rock criada em 1996, em Fortaleza, como “Te Encontro Logo” e “Dói”. Catatau traz ainda parcerias com outros artistas que marcaram sua trajetória como “Você Vai Me Destruir”, em colaboração com Vanessa da Mata, e também alguns covers.