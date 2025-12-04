Festival de Cinema do Brics começa hoje no Ceará

O Brics é uma aliança de cooperação entre países de economias emergentes, formada originalmente por Brasil, Rússia, Índia e China e, posteriormente, expandida para incluir a África do Sul e outros países como Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Indonésia.

Na programação, serão apresentados 16 filmes, entre longas e curtas-metragens de ficção, documentário e animação, com produções recentes do Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia, Indonésia e Emirados Árabes Unidos.

A entrada é gratuita, bastando retirar ingressos na bilheteria física do Cinema do Dragão, sempre uma hora antes de cada sessão.

A abertura será no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, às 19h, com a exibição do longa cearense Morte e Vida Madalena, dirigido por Guto Parente. O filme traz a história uma produtora de cinema, a atriz Noá Bonoba, que interpreta Madalena. Ao longo da película ela tem que lidar ao mesmo tempo com a morte recente do pai, sua gravidez de oito meses e a produção de uma ficção científica B onde tudo parece dar errado.