Festival de Cinema do Brics começa hoje no Ceará

Autor Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Começa hoje e vai até domingo (7), em Fortaleza, a nona 9ª edição do Festival de Cinema do Brics, com sessões gratuitas de filmes, painéis e encontros institucionais entre representantes do audiovisual dos países-membros.

O Brics é uma aliança de cooperação entre países de economias emergentes, formada originalmente por Brasil, Rússia, Índia e China e, posteriormente, expandida para incluir a África do Sul e outros países como Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Indonésia.

Na programação, serão apresentados 16 filmes, entre longas e curtas-metragens de ficção, documentário e animação, com produções recentes do Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia, Indonésia e Emirados Árabes Unidos.

A entrada é gratuita, bastando retirar ingressos na bilheteria física do Cinema do Dragão, sempre uma hora antes de cada sessão.

A abertura será no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, às 19h, com a exibição do longa cearense Morte e Vida Madalena, dirigido por Guto Parente. O filme traz a história uma produtora de cinema, a atriz Noá Bonoba, que interpreta Madalena. Ao longo da película ela tem que lidar ao mesmo tempo com a morte recente do pai, sua gravidez de oito meses e a produção de uma ficção científica B onde tudo parece dar errado.

Além disso, haverá a pré-estreia do longa Guarde o Coração na Palma da Mão e Caminhe), com a presença de convidados. Dirigido por Sepideh Farsi, o documentário traz o relato da cineasta que se conecta com uma mulher palestina em Gaza que documenta a vida sob bombardeios de Israel.

Também haverá a realização de painéis pela manhã, dentro da programação do festival. A meta é promover articulações estratégicas no campo do audiovisual e ações de cooperação internacional, voltadas ao fortalecimento das políticas públicas do setor.

Este ano, o festival é realizado pelo Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAv). O evento reforça a cooperação cultural entre países do Sul Global e acontece no mesmo período do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR)+Ibero-Américas.

Criado em 2016, o Festival de Cinema do Brics é um evento anual itinerante realizado pelo país que assume a presidência do bloco. A edição brasileira de 2025 é uma das entregas da Presidência Pro Tempore do Brasil, reafirmando o compromisso do país com o fortalecimento das relações culturais internacionais.

