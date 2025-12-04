Festival de cinema francês tem estreias e artistas consagrados

Em sua 16ª edição, o Festival de Cinema Francês do Brasil, antes conhecido como Festival Varilux, reafirma a vitalidade do intercâmbio audiovisual entre França e Brasil, reunindo artistas, estreias exclusivas e debates sobre temas que atravessam fronteiras.

Com sessões em 59 cidades brasileiras, o Festival segue até o dia 10 de dezembro, consolidando-se como um dos maiores eventos de difusão do cinema francês no mundo e reforçando o Brasil como território estratégico para cineastas, produtores e distribuidores francófonos. Este ano, dois nomes chamam atenção do público: o diretor Jean-Claude Barny e a atriz Isabelle Huppert, uma das maiores intérpretes do cinema mundial. Barny desembarca no país com Fanon, filme que estreia em março de 2026 nos cinemas brasileiros, distribuído pela Fênix Filmes, e que já ultrapassou 300 mil espectadores na França. O diretor esteve em sessões com o público e veio também ao Brasil participar da Festa Literária das Periferias (Flup). A obra ilumina um período específico o da trajetória intelectual e política de Frantz Fanon, psiquiatra martinicano e referência incontornável do pensamento anticolonial.

O longa se concentra nos anos em que Fanon atuou como médico no Hospital Psiquiátrico Blida-Joinville, na Argélia, entre 1953 e 1957. Convivendo com os efeitos psicológicos da violência colonial e da Guerra de Independência, o jovem psiquiatra aprofundou reflexões que ecoariam em Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra. Sua atuação clínica, somada ao engajamento na Frente de Libertação Nacional (FLN), tensionou sua própria prática profissional. Em 1957, Fanon foi expulso da Argélia e se exilou na Tunísia, de onde continuou atuando politicamente até morrer, em 1961, sem ver o país finalmente independente.

Em entrevista exclusiva à Agência Brasil, Barny descreveu a emoção de apresentar o filme ao público brasileiro. “Estou muito feliz de apresentar Fanon no festival. É um filme muito importante para a minha comunidade, eu sou natural de Thiès, e também para o Brasil. O pensamento de Fanon é historicamente essencial, especialmente nos tempos atuais.”

O diretor explica por que escolheu retratar apenas um recorte da vida do autor. “Escolhi esse momento porque é aí que ele encontra verdadeiramente a colonização. Ele percebe o impacto psíquico devastador sobre os colonizados. Fanon é muito conhecido como escritor, mas pouco lembrado como médico psiquiatra, e isso era essencial para mim.” Para Barny, Fanon permanece um pensador global. “Não é só no Brasil. Na Amazônia, nos Estados Unidos, no Caribe, na África, na Europa… Fanon ressoa em todos esses lugares. Sua palavra continua necessária hoje”