Oeste Outra Vez: saiba onde assistir ao filme com Rodger Rogério

Com estreia nesta quinta-feira, 27, Rodger Rogério e Babu Santana fazem parte do elenco de ‘Oeste Outra Vez’, longa que retrata a violência e a masculinidade no cerrado goiano / Crédito: Divulgação/O2Play

Chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 27, o longa “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi. Com participação do músico cearense Rodger Rogério, a trama conta a história do faroeste brasileiro, em um lugar remoto no sertão de Goiás. No semiárido, a narrativa acompanha Totó (Ângelo Antônio), Durval (Babu Santana), Jerominho (Rodger Rogério) e Ermitão (Antônio Pitanga), homens rudes e incapazes de lidar com suas próprias fragilidades. Abandonados pelas mulheres e amargurados, eles se voltam uns contra os outros.