Tribunal condena médico que forneceu cetamina a Matthew Perry

Tribunal condena médico que forneceu cetamina a Matthew PerrySalvador Plasencia admitiu ter fornecido cetamina ao ator meses antes da overdose e cumprirá dois anos e meio de prisão, além de perder a licença médica
A responsabilização criminal pela morte de Matthew Perry, astro de “Friends”, voltou ao centro das atenções nesta quarta-feira, 3, quando o médico Salvador Plasencia recebeu sua sentença em um tribunal de Los Angeles.
O profissional, de 43 anos, admitiu ter fornecido cetamina ao ator meses antes da overdose fatal e agora cumprirá dois anos e meio de prisão.
Plasencia, um dos cinco acusados no caso, declarou-se culpado de quatro crimes ligados à distribuição da droga, o que poderia tê-lo levado a enfrentar até 40 anos de detenção e multas milionárias.
Como parte do acordo, ele também será obrigado a renunciar à licença médica.
Embora não tenha sido o responsável pela dose que matou Perry, o médico entregou cetamina ao artista nas semanas que antecederam o episódio em que o ator foi encontrado morto em uma jacuzzi em sua casa, em Los Angeles, em outubro de 2023.
Durante o processo, a defesa reconheceu o impacto das ações do médico. A advogada Karen Goldstein afirmou que Plasencia “está profundamente arrependido” e admitiu que ele falhou ao proteger um paciente que já lutava há anos contra a dependência química.
“Ele assume completa responsabilidade pelas decisões que tomou”, declarou para a imprensa.
As investigações apontam que Plasencia comprava cetamina de outro médico, Mark Chavez, que também se declarou culpado, em outubro, por conspirar para fornecer a substância a Perry, e revendia ao ator por valores inflacionados.
Em mensagens apresentadas pelos promotores, Plasencia chegou a escrever: “Me pergunto quanto esse idiota vai pagar”, referindo-se ao próprio ator.
Matthew Perry: os envolvidos no caso
Além de Plasencia e Chavez, outras quatro pessoas que participaram do esquema ilegal também já admitiram envolvimento e serão sentenciadas nos próximos meses.
Entre elas está Jasveen Sangha, apelidada de “Rainha da Cetamina”, por abastecer celebridades e clientes de alto padrão. Ela pode receber pena de até 65 anos de prisão.
Matthew Perry, que morreu aos 54 anos, era amplamente conhecido pelo papel de Chandler Bing em “Friends”, personagem que o levou ao estrelato mundial.
Fora das telas, porém, sua trajetória foi marcada por idas e vindas em tratamentos contra a dependência de analgésicos, álcool e, mais recentemente, cetamina.
O ator utilizava a substância em um protocolo médico para tratar depressão, mas, segundo os promotores, já havia desenvolvido dependência devido ao uso constante, a droga, além de terapêutica, possui efeitos psicodélicos e é popular em festas.
A morte do intérprete de um dos personagens mais queridos da TV gerou comoção global e reacendeu discussões sobre abuso de substâncias, protocolos médicos e a vulnerabilidade de pacientes em tratamento.
A série de sentenças do caso deve se estender pelos próximos meses, encerrando um capítulo doloroso para os fãs e para a comunidade artística.