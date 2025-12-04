Tribunal condena médico que forneceu cetamina a Matthew Perry

Testes inciais descartam que morte de Matthew Perry foi causada por overdose de fentanil e metanfetamina. / Crédito: Reprodução/ @ecuavisa

A responsabilização criminal pela morte de Matthew Perry, astro de “Friends”, voltou ao centro das atenções nesta quarta-feira, 3, quando o médico Salvador Plasencia recebeu sua sentença em um tribunal de Los Angeles. O profissional, de 43 anos, admitiu ter fornecido cetamina ao ator meses antes da overdose fatal e agora cumprirá dois anos e meio de prisão.



Plasencia, um dos cinco acusados no caso, declarou-se culpado de quatro crimes ligados à distribuição da droga, o que poderia tê-lo levado a enfrentar até 40 anos de detenção e multas milionárias. Como parte do acordo, ele também será obrigado a renunciar à licença médica. Embora não tenha sido o responsável pela dose que matou Perry, o médico entregou cetamina ao artista nas semanas que antecederam o episódio em que o ator foi encontrado morto em uma jacuzzi em sua casa, em Los Angeles, em outubro de 2023.

Durante o processo, a defesa reconheceu o impacto das ações do médico. A advogada Karen Goldstein afirmou que Plasencia “está profundamente arrependido” e admitiu que ele falhou ao proteger um paciente que já lutava há anos contra a dependência química. “Ele assume completa responsabilidade pelas decisões que tomou”, declarou para a imprensa. As investigações apontam que Plasencia comprava cetamina de outro médico, Mark Chavez, que também se declarou culpado, em outubro, por conspirar para fornecer a substância a Perry, e revendia ao ator por valores inflacionados.

Em mensagens apresentadas pelos promotores, Plasencia chegou a escrever: “Me pergunto quanto esse idiota vai pagar”, referindo-se ao próprio ator. Matthew Perry: os envolvidos no caso Além de Plasencia e Chavez, outras quatro pessoas que participaram do esquema ilegal também já admitiram envolvimento e serão sentenciadas nos próximos meses. Entre elas está Jasveen Sangha, apelidada de “Rainha da Cetamina”, por abastecer celebridades e clientes de alto padrão. Ela pode receber pena de até 65 anos de prisão.