Madonna critica Trump em defesa da memória das vítimas da Aids

No Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado nesta segunda, 1º, Madonna voltou a usar sua voz para defender a memória das vítimas da doença e criticar a decisão do governo Donald Trump de retirar a data do calendário oficial dos Estados Unidos. Em uma publicação nas redes sociais, a cantora de 67 anos lamentou o apagamento institucional de um marco reconhecido globalmente desde 1988 e recordou a morte de seu amigo Martin Burgoyne, que perdeu a vida para a Aids aos 23 anos.

Leia Também | Wendy Candy: modelo trans cearense estreia em evento de moda em SP A artista afirmou que a decisão do presidente americano representa uma tentativa de fazer o país “fingir que o dia nunca existiu”, algo que classificou como “ridículo e impensável”. Madonna e o Dia Mundial de Luta contra a Aids No texto, Madonna mencionou o impacto pessoal da epidemia em sua trajetória. “A lista de pessoas que conheci, amei e perdi para a Aids é bem longa. Tenho certeza de que muitos de vocês podem se identificar. Ainda não existe cura, e pessoas continuam morrendo. Eu me recuso a aceitar que essas vidas foram em vão”, escreveu.