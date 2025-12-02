Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Madonna critica Trump em defesa da memória das vítimas da Aids

No Dia Mundial de Luta contra a Aids, a artista americana classificou como "ridícula e impensável" a retirada da data do calendário dos Estados Unidos
Atualizado às Autor Carolina Passos
Carolina Passos
No Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado nesta segunda, 1º, Madonna voltou a usar sua voz para defender a memória das vítimas da doença e criticar a decisão do governo Donald Trump de retirar a data do calendário oficial dos Estados Unidos.

Em uma publicação nas redes sociais, a cantora de 67 anos lamentou o apagamento institucional de um marco reconhecido globalmente desde 1988 e recordou a morte de seu amigo Martin Burgoyne, que perdeu a vida para a Aids aos 23 anos.

A artista afirmou que a decisão do presidente americano representa uma tentativa de fazer o país “fingir que o dia nunca existiu”, algo que classificou como “ridículo e impensável”.

Madonna e o Dia Mundial de Luta contra a Aids

No texto, Madonna mencionou o impacto pessoal da epidemia em sua trajetória.

“A lista de pessoas que conheci, amei e perdi para a Aids é bem longa. Tenho certeza de que muitos de vocês podem se identificar. Ainda não existe cura, e pessoas continuam morrendo. Eu me recuso a aceitar que essas vidas foram em vão”, escreveu.

A cantora também relembrou Burgoyne, seu melhor amigo na juventude, e o momento em que o acompanhou em seus últimos instantes.

“Aposto que ele nunca viu um amigo morrer de Aids , segurou sua mão e viu o sangue sumir do rosto enquanto dava o último suspiro aos 23 anos”, afirmou, dirigindo-se a Trump.

Engajada no tema há décadas, Madonna reforça anualmente a importância do 1º de dezembro. Em 1989, incluiu uma cartilha sobre prevenção ao HIV dentro do álbum “Like a Prayer”, gesto considerado pioneiro no enfrentamento à desinformação.

Desde então, tem usado sua visibilidade para ampliar discussões, homenagear vítimas e apoiar políticas de saúde.

