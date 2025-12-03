Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Plantão 2026 tem shows de BK e Matuê; veja atrações anunciadas

Plantão 2026 tem shows de BK e Matuê; veja atrações anunciadas

Plantão Festival retoma atividades em 2026; terceira edição acontece no dia 25 de abril no Marina Park
Autor Gabriele Soares / Especial para O POVO
Autor
Gabriele Soares / Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A 30PRAUM, gravadora independente fundada pelo rapper cearense Matuê, celebra 10 anos com nova edição do Plantão Festival em 2026. Os shows acontecem no dia 25 de abril, um sábado, no Marina Park. 

O evento é realizado desde 2023 e tem a proposta de reunir milhares de fãs do rap brasileiro em Fortaleza, descentralizando o mercado do Sudeste.

Entre as atrações anunciadas, estão Matuê, BK e ajuliacosta. A line-up também conta com a presença de Alee, Recayad Mob e Ryu, The Runner. 

A venda oficial de ingressos está disponível desde o dia 17 de novembro. Os ingressos do Front e Front Boladão estão no 2º lote, com preços entre R$ 130 e R$ 260, fora as taxas. Já os ingressos da Área VIP estão no 4º lote, com valores entre R$ 320 e R$ 640.

Veja as atrações confirmadas no Plantão 2026

  • Alee

  • Matuê

  • Recayad Mob

  • Ryu, The Runner

  • ajuliacosta

  • BK

    • Outras três atrações ainda serão anunciadas. O festival reuniu mais de 20 mil pessoas no Marina Park entre 2023 e 2024, com cerca de 500 mil espectadores on-line.

    Plantão 2026

    • Quando: 25 de abril de 2026
    • Onde: Marina Park (av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) 
    • Quanto: a partir de R$ 130;  ingressos no ST Ingressos
    • Mais infos: @plantaofestival

    Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    agenda cultural

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar