Plantão 2026 tem shows de BK e Matuê; veja atrações anunciadas

BK e Matuê estão confirmados no Plantão Festival 2026 / Crédito: Reprodução/Redes sociais (@bkttlapa e @matue)

A 30PRAUM, gravadora independente fundada pelo rapper cearense Matuê, celebra 10 anos com nova edição do Plantão Festival em 2026. Os shows acontecem no dia 25 de abril, um sábado, no Marina Park. O evento é realizado desde 2023 e tem a proposta de reunir milhares de fãs do rap brasileiro em Fortaleza, descentralizando o mercado do Sudeste.

Entre as atrações anunciadas, estão Matuê, BK e ajuliacosta. A line-up também conta com a presença de Alee, Recayad Mob e Ryu, The Runner. A venda oficial de ingressos está disponível desde o dia 17 de novembro. Os ingressos do Front e Front Boladão estão no 2º lote, com preços entre R$ 130 e R$ 260, fora as taxas. Já os ingressos da Área VIP estão no 4º lote, com valores entre R$ 320 e R$ 640. Veja as atrações confirmadas no Plantão 2026 Alee

Matuê

Recayad Mob Ryu, The Runner ajuliacosta