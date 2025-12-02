Livro spin-off de Stranger Things é baseado em Nancy Wheeler

Produção derivada da série da Netflix será voltada para a literatura e traz Nancy e Robin como personagens principais

Com a estreia da quinta e última temporada de "Stranger Things" , a Netflix anunciou a produção do primeiro derivado da série. O livro "One way or Another" ("De um jeito ou de outro", na tradução para o Português), tem como contexto os acontecimentos que ocorreram entre as duas últimas temporadas.

A série, que já está presente em diversas modalidades, como propagandas, alimentos e mais, agora entra no universo da literatura, com seu novo spin-off.

Protagonizado pela personagem Nancy Wheeler (interpretada por Natalia Dyer na série) e com participação de Robin Buckley (vivida por Maya Hawke), a história vai se basear em um mistério acontecido em Hawkins, após um terremoto destruir a cidade. As informações foram divulgadas pela própria companhia.

A obra foi escrita pela roteirista e escritora Caitlin Scheiderhan e publicada pela editora Random House Worlds. As vendas do livro começaram nesta terça-feira, 2, nas livrarias norte-americanas.

Livro spin-off de 'Stranger Things' não possui data de lançamento no Brasil

No enredo de "One way or Another", Nancy investiga um colega de sala chamado Joey Taft, após o jovem começar a agir estranho. Wheeler convence sua amiga Robin a embarcar em uma jornada atrás da verdade.