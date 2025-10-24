'The Friends Experience: The One in Fortaleza' leva fã para a série

'The Friends Experience: The One in Fortaleza' transporta fãs para a sérieExposição chega pela primeira vez no Nordeste com cenários e experiências únicas para os fãs de 'Friends', uma das séries mais assistidas de todos os tempos
Os fãs da série "Friends" poderão fazer parte dos cenários do famoso sitcom. Entre as atividades disponibilizadas na "The Friends Experience: The One in Fortaleza" estão desde se esticar nas poltronas do Chandler e do Joey, conferir as decorações do apartamento da Mônica até tomar café no Central Perk.
A mostra fica disponível em Fortaleza até 28 de dezembro no shopping RioMar Fortaleza, localizado no bairro Papicu, com ingressos a partir de R$ 40.
Após passagens por Londres, Paris, Nova Iorque, São Paulo e Rio de Janeiro, a "The Friends Experience: The One in Fortaleza" desembarca na capital cearense. O projeto é fruto de iniciativa da Warner Bros em parceria coma a Fever e operado localmente pela Businessland.
O POVO visitou a exposição e pôde acompanhar os mais de 1200 metros quadrados de cenários que marcaram e continuam marcando uma legião de fãs - mesmo após 31 anos do lançamento de "Friends".
Confira:
A mostra é uma experiência preparada para ser vivida em grupo e com uma média de uma hora de passeio pelos locais onde acompanhamos momentos das 10 temporadas.
A experiência simula os ambientes, as falas e os detalhes com precisão - contemplando as roupas, as cores e os objetos.
Além disso, a exposição traz versões originais de roteiros de episódios, bem como rascunhos que datam desde a concepção da série.
Alguns conselhos: não esqueça de se vestir com todas as roupas do Chandler, assim como o Joey fez; cuidado para não prender cabeça na porta roxa do apartamento da Mônica; e atenção ao ler as 18 páginas da carta da Rachel para o Ross, frente e verso.
A exposição traz uma cafeteria de verdade com um cardápio direcionado para os fãs como os cookies da vó da Phoede e o famoso cheesecake tão disputado por Rachel e Chandler.
"The Friends Experience: The One in Fortaleza": quanto custa?
Os ingressos custam a partir de R$ 40 (meia-entrada) e está aberta uma lista de pré-venda no site do evento.
Sobre "Friends"
A sitcom acompanha a vida de seis amigos em Nova York. São eles Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Phoebe (Lisa Kudrow) e Joey (Matt LeBlanc).
No ar entre 1994 e 2004, "Friends" coleciona mais de 200 indicações ao Emmy em seus mais de 200 episódios e atingiu milhões de espectadores. Hoje no streaming da HBO Max, a série criada por Marta Kauffman e David Crane continua entre as dez mais assistidas do mundo.
"The Friends Experience: The One in Fortaleza"
- Onde: RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)
- Quando: até 28 de dezembro. Terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e domingos, de 12h às 20 horas. Sextas-feiras e sábados, de 11h às 21 horas
- Quanto: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)
- Acessibilidade: mostra com audiodescrição e libras
- Mais informações: fortaleza.friendstheexperience.com
