'The Friends Experience: The One in Fortaleza' leva fã para a série

Produção recria cenários de "Friends", série de comédia que foi sucesso nos anos 1990 e 2000 / Crédito: Divulgação/ Alessandra Tolc

Os fãs da série "Friends" poderão fazer parte dos cenários do famoso sitcom. Entre as atividades disponibilizadas na "The Friends Experience: The One in Fortaleza" estão desde se esticar nas poltronas do Chandler e do Joey, conferir as decorações do apartamento da Mônica até tomar café no Central Perk. Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

A mostra fica disponível em Fortaleza até 28 de dezembro no shopping RioMar Fortaleza, localizado no bairro Papicu, com ingressos a partir de R$ 40. Após passagens por Londres, Paris, Nova Iorque, São Paulo e Rio de Janeiro, a "The Friends Experience: The One in Fortaleza" desembarca na capital cearense. O projeto é fruto de iniciativa da Warner Bros em parceria coma a Fever e operado localmente pela Businessland. Leia no O POVO | Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza O POVO visitou a exposição e pôde acompanhar os mais de 1200 metros quadrados de cenários que marcaram e continuam marcando uma legião de fãs - mesmo após 31 anos do lançamento de "Friends".

Confira: A mostra é uma experiência preparada para ser vivida em grupo e com uma média de uma hora de passeio pelos locais onde acompanhamos momentos das 10 temporadas.

A experiência simula os ambientes, as falas e os detalhes com precisão - contemplando as roupas, as cores e os objetos. Além disso, a exposição traz versões originais de roteiros de episódios, bem como rascunhos que datam desde a concepção da série. Alguns conselhos: não esqueça de se vestir com todas as roupas do Chandler, assim como o Joey fez; cuidado para não prender cabeça na porta roxa do apartamento da Mônica; e atenção ao ler as 18 páginas da carta da Rachel para o Ross, frente e verso.

A exposição traz uma cafeteria de verdade com um cardápio direcionado para os fãs como os cookies da vó da Phoede e o famoso cheesecake tão disputado por Rachel e Chandler. "The Friends Experience: The One in Fortaleza": quanto custa? Os ingressos custam a partir de R$ 40 (meia-entrada) e está aberta uma lista de pré-venda no site do evento.

Sobre "Friends"

A sitcom acompanha a vida de seis amigos em Nova York. São eles Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Phoebe (Lisa Kudrow) e Joey (Matt LeBlanc).