Bad Bunny se torna o artista mais ouvido do mundo no Spotify

Retrospectiva do Spotify divulga artistas mais ouvidos no Brasil e no mundo; Taylor Swift perde o primeiro lugar para o porto-riquenho / Crédito: JAMIE MCCARTHY/AFP

A retrospectiva musical do Spotify foi liberado na manhã desta quarta-feira, 3, e consolidou o rapper porto-riquenho Bad Bunny como o artista mais ouvido no mundo na plataforma. Com o título, ele desbanca a cantora pop americana Taylor Swift. Com o álbum de estúdio “Debí Tirar Más Fotos”, lançado neste ano, o artista se destacou com grandes hits, como “DtMF”, “Baile Inolvidable”, “Nuevayol”, “EoO” e “Veldá”.

Esse mesmo disco garantiu a Bad Bunny cinco prêmios no Grammy Latino e seis indicações ao Grammy Awards, que acontece em 2026. Com a primeira colocação, o porto-riquenho “derruba” Taylor Swift, que estava no topo do pódio de mais ouvidos desde 2023. Artistas mais ouvidos do mundo no Spotify em 2025 Bad Bunny

Taylor Swift

The Weeknd

Drake

Billie Eilish

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ariana Grande

Arijit Singh

Fuerza Regida Spotify Wrapped: como fazer a retrospectiva? A retrospectiva do Spotify pode ser acessada pelo link oficial da plataforma ou no aplicativo. Nela, o usuário é levado para uma apresentação que reúne sua atividade e preferências ao longo do ano. Você pode encontrar a retrospectiva no aplicativo móvel do Spotify seguindo os passos:

Toque em Início

Selecione o filtro “Retrospectiva” na parte superior para abrir o feed “Retrospectiva” (talvez seja necessário rolar a tela para os lados para encontrá-lo)

Compartilhe os stories ou salve as imagens Certifique-se de estar usando a versão mais recente do aplicativo Spotify. A retrospectiva e alguns recursos do Wrapped podem não estar disponíveis para todos os usuários, pois estão sujeitos a critérios de elegibilidade específicos. Spotify Wrapped: Quais as novidades de 2025? Dentre os novos recursos da retrospectiva deste ano, estão inclusos: Idade do Ouvinte Esta análise compara o gosto musical do usuário com os de outras pessoas da mesma faixa etária, considerando os anos de lançamento das músicas mais ouvidas

Quiz das Melhores Músicas Quiz interativo para o usuário adivinhar qual foi sua música mais ouvida.

Álbuns mais ouvidos Pela primeira vez, a plataforma revela os álbuns mais ouvidos dos usuários.

Gênero de audiolivro preferido Este espaço destaca o gênero de audiolivro preferido e o livro que você mais ouviu desse gênero.



Seu Trecho de Autor Este ano foram inclusas mensagens de autores, então você poderá ouvir o escritor por trás do seu audiolivro favorito. Os trechos incluem autores como Dan Brown, James Patterson, Abby Jimeneze e outros.

Seu trecho de podcast Usuários também poderão ouvir seus criadores de podcast favoritos diretamente na sua retrospectiva.

Corrida dos Melhores Artistas Esta análise visualiza como seus cinco artistas favoritos mudaram no seu ranking pessoal mês a mês em uma corrida animada.

