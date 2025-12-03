Bad Bunny se torna o artista mais ouvido do mundo no Spotify e desbanca Taylor SwiftRetrospectiva do Spotify divulga artistas mais ouvidos no Brasil e no mundo; Taylor Swift perde o primeiro lugar para o porto-riquenho
A retrospectiva musical do Spotify foi liberado na manhã desta quarta-feira, 3, e consolidou o rapper porto-riquenho Bad Bunny como o artista mais ouvido no mundo na plataforma. Com o título, ele desbanca a cantora pop americana Taylor Swift.
Com o álbum de estúdio “Debí Tirar Más Fotos”, lançado neste ano, o artista se destacou com grandes hits, como “DtMF”, “Baile Inolvidable”, “Nuevayol”, “EoO” e “Veldá”.
Esse mesmo disco garantiu a Bad Bunny cinco prêmios no Grammy Latino e seis indicações ao Grammy Awards, que acontece em 2026.
Com a primeira colocação, o porto-riquenho “derruba” Taylor Swift, que estava no topo do pódio de mais ouvidos desde 2023.
Artistas mais ouvidos do mundo no Spotify em 2025
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Spotify Wrapped: como fazer a retrospectiva?
A retrospectiva do Spotify pode ser acessada pelo link oficial da plataforma ou no aplicativo. Nela, o usuário é levado para uma apresentação que reúne sua atividade e preferências ao longo do ano.
Você pode encontrar a retrospectiva no aplicativo móvel do Spotify seguindo os passos:
- Toque em Início
- Selecione o filtro “Retrospectiva” na parte superior para abrir o feed “Retrospectiva” (talvez seja necessário rolar a tela para os lados para encontrá-lo)
- Compartilhe os stories ou salve as imagens
Certifique-se de estar usando a versão mais recente do aplicativo Spotify. A retrospectiva e alguns recursos do Wrapped podem não estar disponíveis para todos os usuários, pois estão sujeitos a critérios de elegibilidade específicos.
Spotify Wrapped: Quais as novidades de 2025?
Dentre os novos recursos da retrospectiva deste ano, estão inclusos:
Idade do Ouvinte
Esta análise compara o gosto musical do usuário com os de outras pessoas da mesma faixa etária, considerando os anos de lançamento das músicas mais ouvidas
Quiz das Melhores Músicas
Quiz interativo para o usuário adivinhar qual foi sua música mais ouvida.
Álbuns mais ouvidos
Pela primeira vez, a plataforma revela os álbuns mais ouvidos dos usuários.
Gênero de audiolivro preferido
Este espaço destaca o gênero de audiolivro preferido e o livro que você mais ouviu desse gênero.
Seu Trecho de Autor
Este ano foram inclusas mensagens de autores, então você poderá ouvir o escritor por trás do seu audiolivro favorito. Os trechos incluem autores como Dan Brown, James Patterson, Abby Jimeneze e outros.
Seu trecho de podcast
Usuários também poderão ouvir seus criadores de podcast favoritos diretamente na sua retrospectiva.
Corrida dos Melhores Artistas
Esta análise visualiza como seus cinco artistas favoritos mudaram no seu ranking pessoal mês a mês em uma corrida animada.
Ranking de Fãs
Em 2025, o usuário poderá ver sua posição no ranking mundial de ouvintes com base no total de minutos que você ouviu.
Clubes
Este recurso celebra os hábitos de streaming que definiram o seu ano. O usuário será alocado em um dos seis Clubes, cada um representando um estilo de audição único.
Arquivo de Audição
Por último, o usuário poderá obter resumos personalizados dos seus dias de streaming mais memoráveis. Com tecnologia de IA, este recurso oferece até cinco relatórios exclusivos com base no seu histórico de audição. Esse recurso está disponível somente em alguns países selecionados.
Spotify Wrapped: Quais os recursos clássicos?
Além dos novos recursos, a retrospectiva do Spotify 2025 também traz as informações clássicas que os usuários compartilham nas redes sociais, são elas:
- Minutos de audição: Veja o tempo total que você passou ouvindo música, podcasts e audiolivros
- Músicas mais ouvidas e playlist correspondente: Veja suas cinco músicas mais ouvidas do ano e obtenha sua playlist personalizada “Suas Músicas Mais Ouvidas de 2025”, que agora mostra quantas vezes você ouviu cada uma das suas 100 músicas mais populares este ano
- Artistas em destaque: Veja até seus cinco artistas favoritos do ano
- Principais gêneros: Este favorito dos fãs voltou para mostrar os gêneros que moldaram seu som este ano
- Seu Clipe de Artista: Você pode receber uma mensagem especial de agradecimento de um dos seus artistas favoritos diretamente na sua experiência. Os clipes incluem artistas como Bad Bunny, Chappell Roan, Sabrina Carpenter e outros
- Podcasts mais populares: Veja até cinco podcasts favoritos do ano
