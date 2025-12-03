Spotify: conheça outros apps de música que têm retrospectiva

Além do Spotify, outros streamings têm retrospectiva musical em 2025 / Crédito: Bemfica de Oliva

Com o fim de 2025 se aproximando, não é só Spotify que mobiliza os usuários para revisitar seus hábitos musicais: várias plataformas de streaming lançaram seus próprios resumos anuais, cada uma com estilo e foco próprios. No Spotify, o tradicional Spotify Wrapped chega mais uma vez, trazendo estatísticas como músicas, artistas e gêneros mais ouvidos, tempo total de escuta e podcasts.

A novidade deste ano são playlists de “top álbums” e ferramentas interativas para comparar gostos com amigos. Confira a seguir outros streamings com retrospectiva musical. Leia mais Quem foi o artista mais ouvido do Brasil em 2025? Confira ranking do Spotify Sobre o assunto Quem foi o artista mais ouvido do Brasil em 2025? Confira ranking do Spotify 1. YouTube Music Se você prefere algo diferente, o YouTube Music já liberou seu YouTube Music Recap 2025 com dados sobre suas músicas, artistas e gêneros mais ouvidos, além de um modo “passaporte musical”, que mostra os países de origem dos artistas mais escutados, e integração com inteligência artificial para gerar um panorama personalizado dos seus hábitos de escuta. 2. Amazon Music Para quem busca uma experiência com visual diferente e clima de “festival pessoal”, o Amazon Music entrou na disputa com o Amazon Music 2025 Delivered, que transforma seu histórico de streaming em um pôster virtual com “line-up dos sonhos”, lista dos artistas, músicas, podcasts e até audiolivros mais ouvidos no ano, além de badges para quem se destacou nos streams.

O Amazon Music 2025 Delivered, por sua vez, tem apelo visual e teatral ao transformar seu ano em “festival pessoal”, torna a retrospectiva mais lúdica, ideal para quem aprecia estética e quer compartilhar de forma divertida nas redes sociais. Já o My Deezer Year parece focar quem gosta de uma visão mais direta, com playlists compactas, foco em descoberta e identificação de tendências relevantes especialmente no Brasil. Além disso, essas diferenças refletem também como cada serviço lida com diversidade de interesses: se você escuta podcasts, audiolivros ou mistura gêneros internacionais e nacionais, algumas plataformas podem entregar uma retrospectiva mais alinhada por exemplo, Amazon Music inclui audiolivros; Deezer destaca tendências locais; YouTube Music traz o fator “passaporte musical”.