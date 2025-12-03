Spotify: conheça outros apps de música que têm retrospectiva

Além do Spotify: conheça outros apps de música que têm retrospectivaAlém da retrospectiva anual do Spotify, conheça como cada streaming musical revela seu ano com dados sobre tempo de escuta e ranking de álbuns
Com o fim de 2025 se aproximando, não é só Spotify que mobiliza os usuários para revisitar seus hábitos musicais: várias plataformas de streaming lançaram seus próprios resumos anuais, cada uma com estilo e foco próprios.
No Spotify, o tradicional Spotify Wrapped chega mais uma vez, trazendo estatísticas como músicas, artistas e gêneros mais ouvidos, tempo total de escuta e podcasts.
A novidade deste ano são playlists de “top álbums” e ferramentas interativas para comparar gostos com amigos. Confira a seguir outros streamings com retrospectiva musical.
1. YouTube Music
Se você prefere algo diferente, o YouTube Music já liberou seu YouTube Music Recap 2025 com dados sobre suas músicas, artistas e gêneros mais ouvidos, além de um modo “passaporte musical”, que mostra os países de origem dos artistas mais escutados, e integração com inteligência artificial para gerar um panorama personalizado dos seus hábitos de escuta.
2. Amazon Music
Para quem busca uma experiência com visual diferente e clima de “festival pessoal”, o Amazon Music entrou na disputa com o Amazon Music 2025 Delivered, que transforma seu histórico de streaming em um pôster virtual com “line-up dos sonhos”, lista dos artistas, músicas, podcasts e até audiolivros mais ouvidos no ano, além de badges para quem se destacou nos streams.
3. Deezer
O Deezer lançou o My Deezer Year 2025, que retorna ao usuário um panorama personalizado com faixas, álbuns e artistas mais escutados ao longo do ano com destaque especial para o que os brasileiros mais ouvem, como gêneros nacionais, e com estatísticas de descoberta musical (novas músicas, novos artistas) e tempo de escuta.
Comparativo: diferenças que pesam
Enquanto o Wrapped do Spotify se destaca pela profundidade dos dados e pelo formato social/interativo ótimo para quem gosta de comparar com amigos ou revisitar o ano musical em detalhes, o Recap do YouTube Music aposta na diversidade e no contexto: ele traz uma visão geográfica dos artistas e usa IA para dar novos recortes sobre seus hábitos de escuta.
O Amazon Music 2025 Delivered, por sua vez, tem apelo visual e teatral ao transformar seu ano em “festival pessoal”, torna a retrospectiva mais lúdica, ideal para quem aprecia estética e quer compartilhar de forma divertida nas redes sociais.
Já o My Deezer Year parece focar quem gosta de uma visão mais direta, com playlists compactas, foco em descoberta e identificação de tendências relevantes especialmente no Brasil.
Além disso, essas diferenças refletem também como cada serviço lida com diversidade de interesses: se você escuta podcasts, audiolivros ou mistura gêneros internacionais e nacionais, algumas plataformas podem entregar uma retrospectiva mais alinhada por exemplo, Amazon Music inclui audiolivros; Deezer destaca tendências locais; YouTube Music traz o fator “passaporte musical”.
O que isso revela sobre o consumo musical em 2025
O fato de várias plataformas oferecerem retrospectivas sugere que o streaming evoluiu, não é mais só ouvir música: virou ritual de fim de ano.
Com esses recursos, usuários podem comparar não só com amigos, mas entre serviços diferentes ideal para quem migrou de um app para outro ou assina mais de um.
Para os serviços, é uma forma de aprofundar o engajamento, personalizar a experiência e oferecer momentos de nostalgia e descoberta.