Playlist do Spotify para YouTube: como transferir? Veja truque

Com a popularização dos serviços de streaming de música, muitos usuários acabam trocando de plataforma em busca de novos recursos, preços mais atrativos ou mesmo por questões de compatibilidade com dispositivos. Quem migra do Spotify para o YouTube Music, por exemplo, pode contar com ferramentas externas que facilitam esse processo. Esses serviços permitem transferir playlists inteiras em poucos cliques, garantindo que o usuário continue ouvindo suas músicas favoritas, agora em outro streaming.

Spotify e YouTube Music: por que migrar playlists? Playlists personalizadas são o coração de qualquer serviço de música. Elas reúnem desde trilhas para estudo e treinos até coleções com músicas marcantes para cada fase da vida. Por isso, aprender a transferir listas prontas é uma forma de manter a experiência musical sem frustrações e dores de cabeça. Além disso, cada serviço de streaming tem catálogos diferentes. Embora Spotify e YouTube Music compartilhem grande parte das músicas, há exclusividades que podem não aparecer em uma plataforma ou outra.

Nesse caso, as ferramentas de migração tentam encontrar equivalentes automáticos, substituindo ou adaptando o máximo possível. Spotify e YouTube Music: ferramentas que ajudam na transferência das playlists Existem sites e aplicativos que se especializaram em fazer a ponte entre plataformas de streaming. Os mais conhecidos são Soundiiz, TuneMyMusic e FreeYourMusic. Eles funcionam de maneira semelhante: o usuário faz login nas contas do Spotify e do YouTube Music, escolhe as playlists que deseja migrar e inicia o processo de transferência.

Soundiiz: permite transferir playlists entre vários serviços de música. Tem versão gratuita, com limite de listas, e versão paga, mais completa.



permite transferir playlists entre vários serviços de música. Tem versão gratuita, com limite de listas, e versão paga, mais completa. TuneMyMusic: possibilita migrar não apenas playlists, mas também álbuns e músicas curtidas. Pode ser usado direto pelo navegador.



possibilita migrar não apenas playlists, mas também álbuns e músicas curtidas. Pode ser usado direto pelo navegador. FreeYourMusic: disponível em aplicativo para celular, facilita o processo e costuma ser intuitivo para quem prefere usar no smartphone. Essas ferramentas geralmente funcionam de graça para um número limitado de playlists ou faixas, mas exigem assinatura para transferências maiores. Passo a passo para migrar playlists O procedimento costuma ser simples. Usando o TuneMyMusic como exemplo, o usuário deve: