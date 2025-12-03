Wrapped Spotify 2025: saiba como fazer a retrospectiva e detalhes

Wrapped Spotify 2025: saiba como fazer a retrospectiva e detalhesEntenda como fazer a tão aguardada retrospectiva anual das suas músicas e artistas favoritos
O Spotify Wrapped — a aguardada retrospectiva anual da plataforma — se consolidou como um dos eventos culturais mais marcantes do ano. A feature no app de streaming de músicas foi libera na manhã desta quarta-feira, 3 de dezembro.
A cada edição, milhões de pessoas aguardam ansiosas para revisitar seus hábitos musicais, comparar preferências com amigos e compartilhar nas redes sociais as descobertas que marcaram seus últimos 12 meses.
O interesse é tão grande que o lançamento costuma dominar os trending topics das plataformas digitais nas primeiras horas do dia.
A seguir, saiba mais sobre o Wrapped Spotify 2025:
Matéria em atualização