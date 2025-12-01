Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IA desafia indústria musical ao chegar ao topo das paradas

DW
Quase nenhum ouvinte diferencia criações humanas da inteligência artificial, aponta pesquisa. A maioria, entretanto, fica desconfortável com isso, bem como os artistas.Os próprios ouvidos são confiáveis para distinguir músicas criadas por humanos ou máquinas? Para a maioria das pessoas, a resposta é não. Em um estudo recente da plataforma de streaming Deezer e da empresa de pesquisas Ipsos, 97% dos entrevistados não conseguiram diferenciar faixas musicais feitas inteiramente por inteligência artificial (IA) daquelas feitas por humanos. O áudio gerado por IA pode ser de alta qualidade. E já está por toda parte, inclusive nos rankings musicais: "Walk my Walk", de Breaking Rust — uma criação totalmente feita por IA, desde instrumentais até vocais e imagem — chegou ao primeiro lugar no ranking digital de música country em meados de novembro. Há também Xania Monet, artista virtual com singles nas paradas de Gospel e R&B, que recentemente assinou com uma gravadora por 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões). Já a banda Velvet Sundown acumulou 1 milhão de ouvintes mensais este ano no Spotify antes de revelar que era um "projeto musical sintético". Desconforto dos ouvintes À primeira vista, pode parecer que os ouvintes acolhem a música gerada por IA com entusiasmo. Mas a realidade é mais complexa. O mesmo estudo da Deezer descobriu que 52% dos entrevistados se sentiam desconfortáveis por não conseguirem distinguir as músicas de autoria humana das criações por IA. Alguns estudos mostram que, quando os ouvintes sabem que uma música é gerada por IA, eles passam a gostar menos dela. Outras pesquisas não encontraram viés a favor nem contra. Parte disso ocorre porque a IA generativa pode ser usada de inúmeras maneiras que nem sempre são claras para o ouvinte. "Depende de como a IA é usada — composição, interpretação, masterização — entre outros fatores", explicou Philippe Pasquier, diretor do Metacreation Lab for Creative AI da Universidade Simon Fraser em Vancouver, no Canadá. A ética de ouvir música Sophia Omarji diz que consegue apreciar uma música gerada por IA. Pesquisadora e psicóloga da música, ela afirmou à DW que, embora saber que a música foi gerada por IA possa fazer com que o ouvinte queira "dissecá-la", isso não muda muita coisa tecnicamente. "Você ainda pode gostar da música, mas surgem questões éticas e morais que fazem você pensar: 'Isto é algo que eu quero ouvir?'," diz a pesquisadora. Uma questão ética frequentemente levantada é que plataformas de música por IA, como Suno e Udio, treinam seus modelos com obras de artistas humanos existentes. Isso pode violar leis de direitos autorais ao usar o material sem compensação. Isso motivou muitos artistas a protestarem, incluindo Paul McCartney, ex-Beatle, que em dezembro lançará o single "Bonus Track". A gravação de um estúdio vazio fará parte do álbum silencioso "Is This What We Want?", criado por mil coautores como forma de protesto contra a legislação britânica de direitos autorais envolvendo IA, que artistas afirmam devastar a indústria musical. Máquinas podem imitar a expressão humana? O medo humano de rupturas tecnológicas não é novo. Já no século 16, as pessoas temiam perder seus empregos quando a automação foi introduzida na tecelagem de meias. Investidas em softwares de IA capazes de produzir música existem — e são criticadas — desde o início dos anos 1980. Nos últimos anos, a IA chegou a ser usada para finalizar sinfonias de Beethoven e músicas dos Beatles. Mas, para muitos músicos e amantes da música, o momento atual parece diferente. "Não é só a perda de trabalho. É parte da minha identidade", disse o músico e produtor de áudio Mark Henry Phillips em um programa recente de rádio pública nos EUA, explicando como a IA parece "sobre-humana", destacando-se em todos os gêneros, estilos e instrumentos. "Minha habilidade especial simplesmente não é mais tão especial. Do ponto de vista musical e econômico, a IA me superou." A diferença, para a pesquisadora Omarji, tem a ver com sua noção de criatividade. Ela se descreve como uma "grande usuária" de IA para tarefas como geração de ideias ou leitura e resumo rápido de documentos. Ainda assim, não usa IA em sua música. "Para mim, música sempre foi sobre autoexpressão e criatividade — e essas não são palavras que associo à IA. Quero manter a música como um processo humano." Uma forma própria de arte? Pasquier também não acredita que sistemas de IA sejam criativos. "Eles imitam os dados com os quais foram treinados e carecem de intencionalidade e enquadramento ", afirma. "Falta-lhes grande parte do que constitui a criatividade humana e artística." No entanto, ele argumenta, criar uma máquina que cria arte é uma forma de arte em si , conhecida como arte generativa ou metacriação, que já existia antes da IA e reúne seguidores próprios. No fim das contas, porém, música é mais do que apenas som — seja gerada por IA ou não. "As pessoas gostam de um artista, digamos um músico, por seu visual, por sua atitude e personalidade. As comunidades de fãs envolvem muito mais do que apenas a música!", afirma Pasquier. "Agora, alguns sistemas começam a introduzir essas características, e esse desconforto se transforma em entusiasmo para algumas pessoas." Mas esse entusiasmo não alcança Sophia. Ela vê como a IA poderia oferecer visibilidade a músicos que têm algo a mostrar, mas não se encaixam em certos padrões da indústria. Porém, para ela, engajar-se com a música envolve principalmente descobrir o artista. Autor: Cristina Burack

